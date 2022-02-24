https://ria.ru/20220224/aviaperelety-1774922355.html

Канада запретила своим авиакомпаниям полеты над Украиной

Канада запретила своим авиакомпаниям полеты над Украиной - РИА Новости, 25.02.2022

Канада запретила своим авиакомпаниям полеты над Украиной

Министерство транспорта Канады запретило национальным авиакомпаниям и зарегистрированным в стране самолетам полеты в воздушном пространстве Украины и... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-24T23:59

2022-02-24T23:59

2022-02-25T00:17

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ТОРОНТО, 25 фев - РИА Новости. Министерство транспорта Канады запретило национальным авиакомпаниям и зарегистрированным в стране самолетам полеты в воздушном пространстве Украины и прилегающих зонах, включая Москву.Запрет также распространяется на воздушное пространство, которое включает Москву, Ростов, белорусский Минск и молдавскую столицу Кишинев, заявил минтранс.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, канада, украина, донбасс, москва, минск