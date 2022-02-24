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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/aviaperelety-1774922355.html
Канада запретила своим авиакомпаниям полеты над Украиной
Канада запретила своим авиакомпаниям полеты над Украиной - РИА Новости, 25.02.2022
Канада запретила своим авиакомпаниям полеты над Украиной
Министерство транспорта Канады запретило национальным авиакомпаниям и зарегистрированным в стране самолетам полеты в воздушном пространстве Украины и... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T23:59
2022-02-25T00:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
канада
украина
донбасс
москва
минск
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ТОРОНТО, 25 фев - РИА Новости. Министерство транспорта Канады запретило национальным авиакомпаниям и зарегистрированным в стране самолетам полеты в воздушном пространстве Украины и прилегающих зонах, включая Москву.Запрет также распространяется на воздушное пространство, которое включает Москву, Ростов, белорусский Минск и молдавскую столицу Кишинев, заявил минтранс.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
канада
украина
донбасс
москва
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в мире, канада, украина, донбасс, москва, минск
23:59 24.02.2022 (обновлено: 00:17 25.02.2022)
 
Канада запретила своим авиакомпаниям полеты над Украиной

Канада запретила своим авиакомпаниям полеты над Украиной, Москвой, Кишиневом и Минском

CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
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ТОРОНТО, 25 фев - РИА Новости. Министерство транспорта Канады запретило национальным авиакомпаниям и зарегистрированным в стране самолетам полеты в воздушном пространстве Украины и прилегающих зонах, включая Москву.
"В ответ на разворачивающийся на Украине конфликт мы выпустили уведомление, запрещающее канадским операторам и владельцам зарегистрированных в Канаде самолетов входить в воздушное пространство Украины", - говорится в заявлении минтранса.
Запрет также распространяется на воздушное пространство, которое включает Москву, Ростов, белорусский Минск и молдавскую столицу Кишинев, заявил минтранс.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
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