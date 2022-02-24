Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/attashe-1774862606.html
Минобороны Британии вызвало российского атташе по вопросам обороны
Минобороны Британии вызвало российского атташе по вопросам обороны - РИА Новости, 24.02.2022
Минобороны Британии вызвало российского атташе по вопросам обороны
Минобороны Великобритании сообщило, что вызвало российского атташе по вопросам обороны в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации на Украине. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:09
2022-02-24T19:23
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
донбасс
украина
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Минобороны Великобритании сообщило, что вызвало российского атташе по вопросам обороны в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации на Украине."Атташе по вопросам обороны России был вызван в Минобороны в связи с совершенно необоснованным вторжением российских Вооруженных сил в Украину", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Отмечается, что второй постоянный заместитель министра обороны Британии Лоуренс Ли ясно дал понять, что Великобритания ожидает от России полного выполнения своих обязательств по Женевской конвенции. "Он подчеркнул непоколебимую приверженность Великобритании суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины, а также требование Великобритании, чтобы Российская Федерация прекратила все действия и немедленно вывела российские войска", - добавили в Минобороны.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774860173.html
https://ria.ru/20220224/posol-1774746810.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
донбасс
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_325:277:2686:2048_1920x0_80_0_0_8aa7fd58e71df81f7e6023554a86e498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, донбасс, украина, великобритания, минобороны великобритании
19:09 24.02.2022 (обновлено: 19:23 24.02.2022)
 
Минобороны Британии вызвало российского атташе по вопросам обороны

Минобороны Британии вызвало российского атташе по вопросам обороны

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Минобороны Великобритании сообщило, что вызвало российского атташе по вопросам обороны в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации на Украине.
"Атташе по вопросам обороны России был вызван в Минобороны в связи с совершенно необоснованным вторжением российских Вооруженных сил в Украину", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зампостпреда Британии в ООН анонсировал "жесткие" санкции против России
Отмечается, что второй постоянный заместитель министра обороны Британии Лоуренс Ли ясно дал понять, что Великобритания ожидает от России полного выполнения своих обязательств по Женевской конвенции. "Он подчеркнул непоколебимую приверженность Великобритании суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины, а также требование Великобритании, чтобы Российская Федерация прекратила все действия и немедленно вывела российские войска", - добавили в Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 13:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Великобритании вызвала российского посла
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраинаВеликобританияМинобороны Великобритании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала