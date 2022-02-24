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Минобороны Британии вызвало российского атташе по вопросам обороны

Минобороны Британии вызвало российского атташе по вопросам обороны - РИА Новости, 24.02.2022

Минобороны Британии вызвало российского атташе по вопросам обороны

Минобороны Великобритании сообщило, что вызвало российского атташе по вопросам обороны в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации на Украине. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:09

2022-02-24T19:09

2022-02-24T19:23

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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Минобороны Великобритании сообщило, что вызвало российского атташе по вопросам обороны в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации на Украине."Атташе по вопросам обороны России был вызван в Минобороны в связи с совершенно необоснованным вторжением российских Вооруженных сил в Украину", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Отмечается, что второй постоянный заместитель министра обороны Британии Лоуренс Ли ясно дал понять, что Великобритания ожидает от России полного выполнения своих обязательств по Женевской конвенции. "Он подчеркнул непоколебимую приверженность Великобритании суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины, а также требование Великобритании, чтобы Российская Федерация прекратила все действия и немедленно вывела российские войска", - добавили в Минобороны.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774860173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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