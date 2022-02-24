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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/aeroporty-1774662493.html
В аэропортах Москвы задержали или отменили более двухсот рейсов
В аэропортах Москвы задержали или отменили более двухсот рейсов - РИА Новости, 24.02.2022
В аэропортах Москвы задержали или отменили более двухсот рейсов
Более 200 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:42
2022-02-24T09:50
обострение ситуации в днр и лнр
новости - туризм
москва
внуково (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 200 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 9.40 мск четверга, во "Внуково" 17 рейсов задержано, 17 отменено, в "Домодедово" 8 рейсов задержано, 96 отменено, в "Шереметьево" 16 рейсов задержано, 51 отменен.Ранее, по данным на 9.11, количество задержек или отмен рейсов насчитывало более 180.Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774658515.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/donbass-1774621679.html
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2022
Влада Копылова
Влада Копылова
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новости - туризм, москва, внуково (аэропорт), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
09:42 24.02.2022 (обновлено: 09:50 24.02.2022)
 
В аэропортах Москвы задержали или отменили более двухсот рейсов

В аэропортах Москвы задержали или отменили более двухсот рейсов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 200 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 9.40 мск четверга, во "Внуково" 17 рейсов задержано, 17 отменено, в "Домодедово" 8 рейсов задержано, 96 отменено, в "Шереметьево" 16 рейсов задержано, 51 отменен.
Ранее, по данным на 9.11, количество задержек или отмен рейсов насчитывало более 180.
Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:09В мире
Путин объявил о начале военной операции в Донбассе
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРНовости - ТуризмМоскваВнуково (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
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