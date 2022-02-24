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Туризм
https://ria.ru/20220224/aeroporty-1774636235.html
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.02.2022
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме
Пять рейсов в международном аэропорту Сочи отменены, также приняты меры по усилению безопасности аэродрома, сообщает пресс-служба оператора кубанских аэропортов РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:56
2022-02-24T17:16
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СОЧИ, 24 фев — РИА Новости. Пять рейсов в международном аэропорту Сочи отменены, также приняты меры по усилению безопасности аэродрома, сообщает пресс-служба оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее оператором отмечалось, что утром в четверг рейсы в Краснодар, Сочи и Анапу приостановлены из-за того, что зоны аэродромов курорта не признаны безопасными для посадки самолетов. Однако позже пресс-служба оператора информировала, что сочинский аэродром работает в штатном режиме, пять рейсов задержано."В настоящее время аэропорт Сочи работает в штатном режиме, отменено пять рейсов (а/к "Аэрофлот" и а/к "Азимут")", — говорится в сообщении.Кроме того, как информирует оператор, несмотря на то, что сочинский аэродром работает в штатном режиме, руководством предприняты меры по усилению безопасности. "В аэропорту Сочи усилены меры безопасности", — сказал собеседник агентства.Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент Российской Федерации заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774620380.html
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сочи, краснодар, анапа, новости - туризм
07:56 24.02.2022 (обновлено: 17:16 24.02.2022)
 
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, задержаны только пять рейсов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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СОЧИ, 24 фев — РИА Новости. Пять рейсов в международном аэропорту Сочи отменены, также приняты меры по усилению безопасности аэродрома, сообщает пресс-служба оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Ранее оператором отмечалось, что утром в четверг рейсы в Краснодар, Сочи и Анапу приостановлены из-за того, что зоны аэродромов курорта не признаны безопасными для посадки самолетов. Однако позже пресс-служба оператора информировала, что сочинский аэродром работает в штатном режиме, пять рейсов задержано.
"В настоящее время аэропорт Сочи работает в штатном режиме, отменено пять рейсов (а/к "Аэрофлот" и а/к "Азимут")", — говорится в сообщении.
Кроме того, как информирует оператор, несмотря на то, что сочинский аэродром работает в штатном режиме, руководством предприняты меры по усилению безопасности. "В аэропорту Сочи усилены меры безопасности", — сказал собеседник агентства.
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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент Российской Федерации заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.
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Опубликовано: Влада Копылова
 
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