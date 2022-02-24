https://ria.ru/20220224/aeroporty-1774609032.html

В Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты, сообщили СМИ

В Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2022

В Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты, сообщили СМИ

Международные аэропорты в украинских городах Харьков и Днепр временно закрылись, сообщило издание Avianews. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T01:41

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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Международные аэропорты в украинских городах Харьков и Днепр временно закрылись, сообщило издание Avianews.Отмечается, что взлетно-посадочная полоса Харькова не принимает рейсы с 21.35 мск 23 февраля до 09.35 мск 24 февраля. Аэропорт Днепра закрыт с 01.00 мск до 08.00 мск 24 февраля.О причинах закрытия аэропортов не сообщается.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/zasedanie-1774607331.html

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Максим Горбачев

в мире, днепр (город), харьков