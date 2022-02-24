https://ria.ru/20220224/aeroporty-1774609032.html
В Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты, сообщили СМИ
В Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2022
В Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты, сообщили СМИ
Международные аэропорты в украинских городах Харьков и Днепр временно закрылись, сообщило издание Avianews. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T01:41
2022-02-24T01:41
2022-02-24T01:43
обострение ситуации в днр и лнр
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днепр (город)
харьков
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Международные аэропорты в украинских городах Харьков и Днепр временно закрылись, сообщило издание Avianews.Отмечается, что взлетно-посадочная полоса Харькова не принимает рейсы с 21.35 мск 23 февраля до 09.35 мск 24 февраля. Аэропорт Днепра закрыт с 01.00 мск до 08.00 мск 24 февраля.О причинах закрытия аэропортов не сообщается.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), харьков
01:41 24.02.2022 (обновлено: 01:43 24.02.2022)
В Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты, сообщили СМИ
Avianews: международные аэропорты в украинских городах Харьков и Днепр временно закрылись