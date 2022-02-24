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В Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты, сообщили СМИ
В Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.02.2022
В Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты, сообщили СМИ
Международные аэропорты в украинских городах Харьков и Днепр временно закрылись, сообщило издание Avianews. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T01:41
2022-02-24T01:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днепр (город)
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Международные аэропорты в украинских городах Харьков и Днепр временно закрылись, сообщило издание Avianews.Отмечается, что взлетно-посадочная полоса Харькова не принимает рейсы с 21.35 мск 23 февраля до 09.35 мск 24 февраля. Аэропорт Днепра закрыт с 01.00 мск до 08.00 мск 24 февраля.О причинах закрытия аэропортов не сообщается.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, днепр (город), харьков
01:41 24.02.2022 (обновлено: 01:43 24.02.2022)
 
В Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты, сообщили СМИ

Avianews: международные аэропорты в украинских городах Харьков и Днепр временно закрылись

© РИА Новости / Сергей Козлов / Перейти в фотобанкХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Козлов
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Харьков
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Международные аэропорты в украинских городах Харьков и Днепр временно закрылись, сообщило издание Avianews.
"Аэропорт Харьков вечером 23 февраля временно закрыли на несколько часов, говорится в сообщении для летного состава NOTAM №A0572/22. Аналогичное предписание в NOTAM №A0573/22 появилось для аэропорта Днепр", - сообщается на сайте издания.
Отмечается, что взлетно-посадочная полоса Харькова не принимает рейсы с 21.35 мск 23 февраля до 09.35 мск 24 февраля. Аэропорт Днепра закрыт с 01.00 мск до 08.00 мск 24 февраля.
О причинах закрытия аэропортов не сообщается.
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01:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДнепр (город)Харьков
 
 
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