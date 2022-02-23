https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774567270.html

Зеленский предложил Раде ввести на Украине режим ЧП

Зеленский предложил Раде ввести на Украине режим ЧП - РИА Новости, 23.02.2022

Зеленский предложил Раде ввести на Украине режим ЧП

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде Украины ввести чрезвычайное положение в стране, за исключением Донецкой и Луганской областей, с... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:29

2022-02-23T18:29

2022-02-23T19:12

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

украина

в мире

верховная рада украины

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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде Украины ввести чрезвычайное положение в стране, за исключением Донецкой и Луганской областей, с 01.00 мск 24 февраля. Соответствующее представление с указом опубликовано на сайте парламента."Ввести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева чрезвычайное положение с 00 часов 00 минут (01.00 мск) 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток", - говорится в указе президента.Указом предлагается на территориях, где вводится ЧП, установить особый режим въезда и выезда, а также по необходимости ограничить свободу передвижения по этой территории. Также при необходимости ограничить движения транспортных средств и проводить их осмотр, усилить охрану общественного порядка и объектов критической инфраструктуры. Указ предполагает запрет проведения массовых мероприятий, а также предполагает временную или бесповоротную эвакуацию людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им жилья. Кроме того, при необходимости может быть введен комендантский час. Также указом запрещается призывникам, военнообязанным и резервистам менять место проживания без уведомления соответствующих органов.Также предлагается запрет изготовления и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку. При необходимости могут быть введены особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.Соответствующий указ должен утвердить украинский парламент.Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применение средств поражения, пандемий, панзоотий т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения.Чрезвычайное положение на Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента Украины, подлежит утверждению Верховной радой в течение двух дней с момента обращения главы государства.Предложение о введении ЧП президенту Украины подает Совет национальной безопасности и обороны Украины либо кабмин. ЧП может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных местностях. В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено президентом, но не более чем на 30 суток.Режим ЧП предусматривает введение особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение. Также ЧП предполагает запрет проведения массовых мероприятий, забастовок. В условиях чрезвычайного положения запрещаются: изменение конституции Украины, избирательных законов, а также проведения выборов всех уровней.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/ukraina-1774554932.html

https://ria.ru/20220223/konflikt-1774557918.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, украина, в мире, верховная рада украины