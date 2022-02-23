https://ria.ru/20220223/zakhoroneniya-1774551008.html

В Берлине заявили, что не получили материалы о захоронениях в Донбассе

В Берлине заявили, что не получили материалы о захоронениях в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022

В Берлине заявили, что не получили материалы о захоронениях в Донбассе

В МИД ФРГ заявили, что не получали от России материалы о массовых захоронения и бесчинствах в Донбассе. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:19

2022-02-23T16:19

2022-02-23T16:19

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. В МИД ФРГ заявили, что не получали от России материалы о массовых захоронения и бесчинствах в Донбассе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее говорила, что российское ведомство после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о смехотворности слов о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе."Нет, мы пока не получили такие документы от российской стороны", - сказал на брифинге в Берлине представитель внешнеполитического ведомства страны Кристофер Бургер, отвечая на вопрос РИА Новости, получил ли Берлин материалы о массовых захоронениях и бесчинствах в Донбассе.Он добавил, что у Германии нет сведений, что в Донбассе "происходил или происходит геноцид", указав, что если есть информация о подобном развитии, то "правильным путем было бы создать всеобъемлющую прозрачность" в этом вопросе, что "не происходит таким образом, когда предполагаемый доказательный материал, фотографии, которые невозможно проверить, посылается в рамках двухсторонних контактов другим правительствам".Как сообщал ранее СК РФ, следователи завели уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По данным ведомства, в августе-октябре 2021 года в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены пять стихийных массовых захоронений, из которых эксгумировали останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году.

https://ria.ru/20220216/zakhoroneniya-1773225954.html

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Влада Копылова

в мире, германия, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, кристофер бургер