https://ria.ru/20220223/vstuplenie-1774501977.html

Донецкий политик заявил о запросе на вступление ДНР и ЛНР в Россию

Донецкий политик заявил о запросе на вступление ДНР и ЛНР в Россию - РИА Новости, 23.02.2022

Донецкий политик заявил о запросе на вступление ДНР и ЛНР в Россию

В донецком и луганском обществе есть запрос на вступление в состав РФ, заявил РИА Новости представитель правящего движения ДНР, заместитель руководителя... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:16

2022-02-23T10:16

2022-02-23T11:08

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. В донецком и луганском обществе есть запрос на вступление в состав РФ, заявил РИА Новости представитель правящего движения ДНР, заместитель руководителя центрального исполкома общественного движения "Донецкая республика" по вопросам агитации и пропаганды Артем Тимченко."От себя просто как рядового гражданина: я понимаю, что запрос в обществе на подобные действия, то есть, я имею в виду вхождение в состав Российской Федерации республик Донбасса, и я уверен, что не обидятся на меня жители Луганской народной республики, что я скажу от их имени, то есть, полностью народные республики Донбасса, собственно говоря, изначально хотели именно этого", - сказал Тимченко.По его словам, донецкие активисты "изначально хотели жить в составе большой матушки России"."Могу высказать такое предположение, что, наверное, этот вопрос где-то у власть предержащих подымается, поэтому, думаю, что над этим вопросом сегодня работают", - добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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