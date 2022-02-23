10:16 23.02.2022 (обновлено: 11:08 23.02.2022)
Донецкий политик заявил о запросе на вступление ДНР и ЛНР в Россию
Политик Тимченко: среди жителей Донбасса есть запрос на вступление в состав России
Автопробег в Донецке после признания ЛНР и ДНР
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. В донецком и луганском обществе есть запрос на вступление в состав РФ, заявил РИА Новости представитель правящего движения ДНР, заместитель руководителя центрального исполкома общественного движения "Донецкая республика" по вопросам агитации и пропаганды Артем Тимченко.
"От себя просто как рядового гражданина: я понимаю, что запрос в обществе на подобные действия, то есть, я имею в виду вхождение в состав Российской Федерации республик Донбасса, и я уверен, что не обидятся на меня жители Луганской народной республики, что я скажу от их имени, то есть, полностью народные республики Донбасса, собственно говоря, изначально хотели именно этого", - сказал Тимченко.
По его словам, донецкие активисты "изначально хотели жить в составе большой матушки России".
"Могу высказать такое предположение, что, наверное, этот вопрос где-то у власть предержащих подымается, поэтому, думаю, что над этим вопросом сегодня работают", - добавил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Влада Копылова