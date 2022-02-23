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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/voyska-1774539182.html
Пушилин допустил появление российских войск на территории ДНР
Пушилин допустил появление российских войск на территории ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
Пушилин допустил появление российских войск на территории ДНР
Сейчас в Донецкой народной республике нет российских войск, но в будущем они могут там появиться, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:00
2022-02-23T16:02
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Сейчас в Донецкой народной республике нет российских войск, но в будущем они могут там появиться, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Он отметил, что до этого российские войска в Донбассе искали "все международные наблюдатели, в том числе и само ОБСЕ, но не нашли" — их просто нет."Что касается будущего, возможно ли здесь нахождение российских войск? Возможно. Когда и при каких обстоятельствах — покажет ситуация, как будет развиваться ситуация с позиции Украины", — сказал Пушилин журналистам.Он пояснил, что в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР Москва имеет на это право.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Накануне Совет Федерации дал согласие Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом. По словам председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, Москва исходит из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на земле Донецкой и Луганской народных республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/ukraina-1774507930.html
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Влада Копылова
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, признание днр и лнр в россии
15:00 23.02.2022 (обновлено: 16:02 23.02.2022)
 
Пушилин допустил появление российских войск на территории ДНР

Глава ДНР Пушилин допустил появление российских войск на территории республики

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции в Донецке
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Сейчас в Донецкой народной республике нет российских войск, но в будущем они могут там появиться, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что до этого российские войска в Донбассе искали "все международные наблюдатели, в том числе и само ОБСЕ, но не нашли" — их просто нет.
"Что касается будущего, возможно ли здесь нахождение российских войск? Возможно. Когда и при каких обстоятельствах — покажет ситуация, как будет развиваться ситуация с позиции Украины", — сказал Пушилин журналистам.
Он пояснил, что в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР Москва имеет на это право.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Накануне Совет Федерации дал согласие Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом. По словам председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, Москва исходит из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на земле Донецкой и Луганской народных республик.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 11:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Во Франции не согласились с Байденом в оценке событий на Украине
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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