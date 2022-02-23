https://ria.ru/20220223/voyska-1774539182.html

Пушилин допустил появление российских войск на территории ДНР

Пушилин допустил появление российских войск на территории ДНР - РИА Новости, 23.02.2022

Пушилин допустил появление российских войск на территории ДНР

Сейчас в Донецкой народной республике нет российских войск, но в будущем они могут там появиться, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:00

2022-02-23T15:00

2022-02-23T16:02

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Сейчас в Донецкой народной республике нет российских войск, но в будущем они могут там появиться, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Он отметил, что до этого российские войска в Донбассе искали "все международные наблюдатели, в том числе и само ОБСЕ, но не нашли" — их просто нет."Что касается будущего, возможно ли здесь нахождение российских войск? Возможно. Когда и при каких обстоятельствах — покажет ситуация, как будет развиваться ситуация с позиции Украины", — сказал Пушилин журналистам.Он пояснил, что в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР Москва имеет на это право.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Накануне Совет Федерации дал согласие Путину на использование Вооруженных сил России за рубежом. По словам председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, Москва исходит из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на земле Донецкой и Луганской народных республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, признание днр и лнр в россии