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Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 23.02.2022
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве
Российские и белорусские дипломаты в среду возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в День защитника Отечества, передает... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:33
2022-02-23T14:33
в мире
сергей андреев (дипломат)
россия
польша
германия
мемориал
белоруссия
варшава
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ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Российские и белорусские дипломаты в среду возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.В торжественной церемонии возложения венков приняли участие посол России в Польше Сергей Андреев, военный атташе России Александр Ситников, белорусские дипломаты, представители местной общественности, патриотических организаций, духовенства.По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".
https://ria.ru/20220223/venok-1774520670.html
россия
польша
германия
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в мире, сергей андреев (дипломат), россия, польша, германия, мемориал, белоруссия, варшава, великая отечественная война (1941-1945)
14:33 23.02.2022
 
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве

Российские и белорусские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВечный Огонь
Вечный Огонь - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вечный Огонь
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ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Российские и белорусские дипломаты в среду возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.
В торжественной церемонии возложения венков приняли участие посол России в Польше Сергей Андреев, военный атташе России Александр Ситников, белорусские дипломаты, представители местной общественности, патриотических организаций, духовенства.
По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.
Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 12:38
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреСергей Андреев (дипломат)РоссияПольшаГерманияМемориалБелоруссияВаршаваВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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