https://ria.ru/20220223/voiny-1774534541.html

Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве

Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 23.02.2022

Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве

Российские и белорусские дипломаты в среду возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в День защитника Отечества, передает... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:33

2022-02-23T14:33

2022-02-23T14:33

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ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Российские и белорусские дипломаты в среду возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.В торжественной церемонии возложения венков приняли участие посол России в Польше Сергей Андреев, военный атташе России Александр Ситников, белорусские дипломаты, представители местной общественности, патриотических организаций, духовенства.По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".

https://ria.ru/20220223/venok-1774520670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Петр Попадюк

в мире, сергей андреев (дипломат), россия, польша, германия, мемориал, белоруссия, варшава, великая отечественная война (1941-1945)