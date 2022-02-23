https://ria.ru/20220223/veterany-1774507814.html
Ветеранам в Москве в честь Дня Победы выплатят до 25 тысяч рублей
Ветеранам в Москве в честь Дня Победы выплатят до 25 тысяч рублей - РИА Новости, 23.02.2022
Ветеранам в Москве в честь Дня Победы выплатят до 25 тысяч рублей
Москва выплатит материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в честь Дня Победы, размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей, РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:59
2022-02-23T10:59
2022-02-23T10:59
общество
сергей собянин
москва
севастополь
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Москва выплатит материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в честь Дня Победы, размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэра столицы."Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла будет выплачена единовременная материальная помощь в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин... Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Добавляется, что материальную помощь получат 66 050 ветеранов-москвичей. На сайте мэра также представлен список категорий получателей выплаты, в их числе указаны инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, бывшие узники концлагерей и другие граждане.
https://ria.ru/20220122/abkhaziya-1769066847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей собянин, москва, севастополь
Ветеранам в Москве в честь Дня Победы выплатят до 25 тысяч рублей
Ветеранам в Москве в честь Дня Победы выплатят материальную помощь до 25 тысяч рублей