https://ria.ru/20220223/veterany-1774507814.html

Ветеранам в Москве в честь Дня Победы выплатят до 25 тысяч рублей

Ветеранам в Москве в честь Дня Победы выплатят до 25 тысяч рублей - РИА Новости, 23.02.2022

Ветеранам в Москве в честь Дня Победы выплатят до 25 тысяч рублей

Москва выплатит материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в честь Дня Победы, размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей, РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:59

2022-02-23T10:59

2022-02-23T10:59

общество

сергей собянин

москва

севастополь

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Москва выплатит материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в честь Дня Победы, размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэра столицы."Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла будет выплачена единовременная материальная помощь в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин... Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Добавляется, что материальную помощь получат 66 050 ветеранов-москвичей. На сайте мэра также представлен список категорий получателей выплаты, в их числе указаны инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, бывшие узники концлагерей и другие граждане.

https://ria.ru/20220122/abkhaziya-1769066847.html

москва

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, сергей собянин, москва, севастополь