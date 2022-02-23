https://ria.ru/20220223/velikobritaniya-1774534943.html

Британия объявила пакет экономической помощи Украине

Британия объявила пакет экономической помощи Украине - РИА Новости, 23.02.2022

Британия объявила пакет экономической помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила готовность предоставить Украине кредит на 500 миллионов долларов, а также оказать прямую... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:34

2022-02-23T14:34

2022-02-23T14:34

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ЛОНДОН, 23 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила готовность предоставить Украине кредит на 500 миллионов долларов, а также оказать прямую экономическую помощь."Министр иностранных дел Лиз Трасс подтверждает готовность Великобритании гарантировать кредит до 500 миллионов долларов, чтобы поддержать Украину и смягчить последствия от российской агрессии. Вслед за вчерашним заявлением премьер-министра Великобритания готова гарантировать многосторонним банкам развития кредиты на проекты, которые будут поддерживать экономическую стабильность и жизненно важные реформы, как борьба с коррупцией", - говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.Сама министр подчеркнула, что Британия использует свои экономические возможности для того, чтобы оказать помощь украинскому народу.В феврале этого года Британия объявила, что выделит Украине до 100 миллионов долларов на поддержку институтов управления и энергетическую зависимость от России.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.В РФ не раз выражали обеспокоенность тем, что Запад продолжает "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/krizis-1774465379.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, сергей лавров, денис пушилин, ростовская область, киев, россия, нато