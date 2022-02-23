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В Британии назвали якобы "вторжение" России на Украину весьма вероятным

В Британии назвали якобы "вторжение" России на Украину весьма вероятным - РИА Новости, 23.02.2022

В Британии назвали якобы "вторжение" России на Украину весьма вероятным

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала якобы "вторжение" России на Украину и продвижение к Киеву "весьма вероятными" (highly likely). РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:39

2022-02-23T12:39

2022-02-23T12:39

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ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала якобы "вторжение" России на Украину и продвижение к Киеву "весьма вероятными" (highly likely).Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками."Мы весьма ожидаем (полномасштабное вторжение РФ на Украину)... Да. Мы думаем, это весьма вероятно, что... (Россия - ред.) будет исполнять свой план по полномасштабному вторжению на Украину", - заявила Трасс в эфире телеканала Sky News в ответ на вопрос ведущей о том, ожидают ли британские власти "вторжения" РФ в части Украины."Мы думаем, весьма вероятно, что это в планах (РФ - ред.)", - ответила глава британского МИД на вопрос о якобы планах России по продвижению к Киеву.Глава МИД предупредила, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Запад готов ввести более жесткие санкции против России. "Если президент (России Владимир) Путин обострит ситуацию, то мы, международное сообщество, усилим санкции против РФ", - заявила Трасс.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними.Как заявил президент России во время обращения к россиянам по ситуации на Украине, санкции против РФ все равно продолжат вводить - предлог будет найден или сфабрикован, это будет происходить не зависимо от ситуации на Украине, просто потому что мы есть. Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/ukraina-1774513658.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, сергей лавров, джо байден, ростовская область, киев, россия, нато