https://ria.ru/20220223/ukraina-1774578583.html

Ситуация вокруг Украины может привести к кризису с беженцами, считают в США

Ситуация вокруг Украины может привести к кризису с беженцами, считают в США - РИА Новости, 23.02.2022

Ситуация вокруг Украины может привести к кризису с беженцами, считают в США

Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшему кризису с беженцами, спровоцировать голод в некоторых регионах, заявила постпред США при ООН Линда... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T20:12

2022-02-23T20:12

2022-02-23T20:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

оон

линда томас-гринфилд

ростовская область

россия

сша

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ООН, 23 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшему кризису с беженцами, спровоцировать голод в некоторых регионах, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Если Россия продолжит движение по нынешнему пути, будет новый кризис с беженцами, один из самых крупных в мире", - сказала высокопоставленный дипломат в ходе заседания ГА ООН.По ее оценкам, перемещенными могут стать около 5 миллионов человек."Действия России могут привести к росту цен на продовольствие, к голоду, к отчаянию", - добавила Гринфилд, объяснив это тем, что Украина является крупным поставщиком пшеницы.По ее словам, эскалация ситуации может усугубить голод в Ливии, Йемене, Ливане.Гринфилд возложила ответственности за жертвы в Донбассе на Россию.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Путин ранее заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774481683.html

https://ria.ru/20220219/situatsiya-1773708490.html

луганская народная республика

ростовская область

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, оон, линда томас-гринфилд, ростовская область, россия, сша