Ситуация вокруг Украины может привести к кризису с беженцами, считают в США
Постпред США при ООН: ситуация вокруг Украины может привести к кризису с беженцами
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
ООН, 23 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшему кризису с беженцами, спровоцировать голод в некоторых регионах, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
По ее оценкам, перемещенными могут стать около 5 миллионов человек.
"Действия России могут привести к росту цен на продовольствие, к голоду, к отчаянию", - добавила Гринфилд, объяснив это тем, что Украина является крупным поставщиком пшеницы.
Гринфилд возложила ответственности за жертвы в Донбассе на Россию.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Путин ранее заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.
Опубликовано: Наталья Макарова