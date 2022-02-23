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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/ukraina-1774578583.html
Ситуация вокруг Украины может привести к кризису с беженцами, считают в США
Ситуация вокруг Украины может привести к кризису с беженцами, считают в США - РИА Новости, 23.02.2022
Ситуация вокруг Украины может привести к кризису с беженцами, считают в США
Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшему кризису с беженцами, спровоцировать голод в некоторых регионах, заявила постпред США при ООН Линда... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T20:12
2022-02-23T20:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
оон
линда томас-гринфилд
ростовская область
россия
сша
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ООН, 23 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшему кризису с беженцами, спровоцировать голод в некоторых регионах, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Если Россия продолжит движение по нынешнему пути, будет новый кризис с беженцами, один из самых крупных в мире", - сказала высокопоставленный дипломат в ходе заседания ГА ООН.По ее оценкам, перемещенными могут стать около 5 миллионов человек."Действия России могут привести к росту цен на продовольствие, к голоду, к отчаянию", - добавила Гринфилд, объяснив это тем, что Украина является крупным поставщиком пшеницы.По ее словам, эскалация ситуации может усугубить голод в Ливии, Йемене, Ливане.Гринфилд возложила ответственности за жертвы в Донбассе на Россию.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Путин ранее заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774481683.html
https://ria.ru/20220219/situatsiya-1773708490.html
луганская народная республика
ростовская область
россия
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Наталья Макарова
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в мире, луганская народная республика, оон, линда томас-гринфилд, ростовская область, россия, сша
20:12 23.02.2022
 
Ситуация вокруг Украины может привести к кризису с беженцами, считают в США

Постпред США при ООН: ситуация вокруг Украины может привести к кризису с беженцами

© REUTERS / Mike SegarПредставитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Mike Segar
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Читать ria.ru в
ООН, 23 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшему кризису с беженцами, спровоцировать голод в некоторых регионах, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Если Россия продолжит движение по нынешнему пути, будет новый кризис с беженцами, один из самых крупных в мире", - сказала высокопоставленный дипломат в ходе заседания ГА ООН.
По ее оценкам, перемещенными могут стать около 5 миллионов человек.
"Действия России могут привести к росту цен на продовольствие, к голоду, к отчаянию", - добавила Гринфилд, объяснив это тем, что Украина является крупным поставщиком пшеницы.
По ее словам, эскалация ситуации может усугубить голод в Ливии, Йемене, Ливане.
Гринфилд возложила ответственности за жертвы в Донбассе на Россию.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 02:38
Белый дом приготовился к "массовому исходу" беженцев с Украины в Европу
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Путин ранее заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 02:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден дает перевернутую картину ситуации вокруг Украины, заявил Слуцкий
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаООНЛинда Томас-ГринфилдРостовская областьРоссияСША
 
 
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