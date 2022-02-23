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Пушков вывел завравшегося Кулебу на чистую воду
Сенатор Пушков указал на ошибку в словах Кулебы о ядерном оружии Украины - РИА Новости, 23.02.2022
Пушков вывел завравшегося Кулебу на чистую воду
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба принимает желаемое за действительное, высказываясь о разоружении страны и Будапештском меморандуме, написал сенатор Алексей РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:56
2022-02-23T12:56
в мире
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сша
нато
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба принимает желаемое за действительное, высказываясь о разоружении страны и Будапештском меморандуме, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."У Украины никогда не было собственного ядерного арсенала. Утверждать такое — прямой подлог. И, разумеется, от исхода событий вокруг далекого Донбасса никоим образом не зависят ни безопасность, ни перспективы США как мировой державы. Напротив: нейтральная Украина отвечает подлинным интересам безопасности США - в отличие от Украины, рвущейся в НАТО и способной вовлечь США в крупный военный конфликт", — заявил Пушков.Ранее украинский министр иностранных дел заявил о том, что Украина лишилась ядерного оружия из-за давления США и России, поэтому Вашингтон "частично" обязан Киеву.В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
https://ria.ru/20220223/arsenal-1774485277.html
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в мире, россия, киев, сша, нато
12:56 23.02.2022
 
Сенатор Пушков указал на ошибку в словах Кулебы о ядерном оружии Украины

Сенатор Пушков назвал слова Кулебы об украинском ядерном арсенале прямым подлогом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба принимает желаемое за действительное, высказываясь о разоружении страны и Будапештском меморандуме, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Украины никогда не было собственного ядерного арсенала. Утверждать такое — прямой подлог. И, разумеется, от исхода событий вокруг далекого Донбасса никоим образом не зависят ни безопасность, ни перспективы США как мировой державы. Напротив: нейтральная Украина отвечает подлинным интересам безопасности США - в отличие от Украины, рвущейся в НАТО и способной вовлечь США в крупный военный конфликт", — заявил Пушков.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 03:48
В 1994 году Россия и США "лишили" Украину ядерного оружия, заявил Кулеба
Ранее украинский министр иностранных дел заявил о том, что Украина лишилась ядерного оружия из-за давления США и России, поэтому Вашингтон "частично" обязан Киеву.
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 03:55
Кулеба назвал санкции США против России "сильными" для первого шага
Опубликовано: Ольга Матыс
 
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