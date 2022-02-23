https://ria.ru/20220223/ukraina-1774523051.html

Пушков вывел завравшегося Кулебу на чистую воду

Сенатор Пушков указал на ошибку в словах Кулебы о ядерном оружии Украины - РИА Новости, 23.02.2022

Пушков вывел завравшегося Кулебу на чистую воду

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба принимает желаемое за действительное, высказываясь о разоружении страны и Будапештском меморандуме, написал сенатор Алексей РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:56

2022-02-23T12:56

2022-02-23T12:56

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба принимает желаемое за действительное, высказываясь о разоружении страны и Будапештском меморандуме, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."У Украины никогда не было собственного ядерного арсенала. Утверждать такое — прямой подлог. И, разумеется, от исхода событий вокруг далекого Донбасса никоим образом не зависят ни безопасность, ни перспективы США как мировой державы. Напротив: нейтральная Украина отвечает подлинным интересам безопасности США - в отличие от Украины, рвущейся в НАТО и способной вовлечь США в крупный военный конфликт", — заявил Пушков.Ранее украинский министр иностранных дел заявил о том, что Украина лишилась ядерного оружия из-за давления США и России, поэтому Вашингтон "частично" обязан Киеву.В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.

https://ria.ru/20220223/arsenal-1774485277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, киев, сша, нато