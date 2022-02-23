Пушков вывел завравшегося Кулебу на чистую воду

Сенатор Пушков указал на ошибку в словах Кулебы о ядерном оружии Украины
Сенатор Пушков назвал слова Кулебы об украинском ядерном арсенале прямым подлогом
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба принимает желаемое за действительное, высказываясь о разоружении страны и Будапештском меморандуме, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"У Украины никогда не было собственного ядерного арсенала. Утверждать такое — прямой подлог. И, разумеется, от исхода событий вокруг далекого Донбасса никоим образом не зависят ни безопасность, ни перспективы США как мировой державы. Напротив: нейтральная Украина отвечает подлинным интересам безопасности США - в отличие от Украины, рвущейся в НАТО и способной вовлечь США в крупный военный конфликт", — заявил Пушков.
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
Опубликовано: Ольга Матыс