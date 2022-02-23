https://ria.ru/20220223/turtsiya-1774540221.html

Турция отвергает позицию, занятую Россией по Украине, заявил Эрдоган

Турция отвергает позицию, занятую Россией по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.02.2022

Турция отвергает позицию, занятую Россией по Украине, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара показала свою позицию в отношении территориальной целостности Украины и отвергает позицию, занятую Россией. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:07

2022-02-23T15:07

2022-02-23T15:16

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АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара показала свою позицию в отношении территориальной целостности Украины и отвергает позицию, занятую Россией.Ранее Эрдоган назвал "неприемлемым" признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, призвав Москву и Киев к "здравому смыслу"."Наша позиция такая же, как и была по крымскому вопросу. Своим заявлением мы показали нашу позицию в отношении территориальной целостности Украины и заявили, что отвергаем позицию, занятую Россией", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из африканского турне.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Варвара Скокшина

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