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Турция отвергает позицию, занятую Россией по Украине, заявил Эрдоган
Турция отвергает позицию, занятую Россией по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.02.2022
Турция отвергает позицию, занятую Россией по Украине, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара показала свою позицию в отношении территориальной целостности Украины и отвергает позицию, занятую Россией. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:07
2022-02-23T15:16
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
украина
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АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара показала свою позицию в отношении территориальной целостности Украины и отвергает позицию, занятую Россией.Ранее Эрдоган назвал "неприемлемым" признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, призвав Москву и Киев к "здравому смыслу"."Наша позиция такая же, как и была по крымскому вопросу. Своим заявлением мы показали нашу позицию в отношении территориальной целостности Украины и заявили, что отвергаем позицию, занятую Россией", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из африканского турне.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, украина
15:07 23.02.2022 (обновлено: 15:16 23.02.2022)
 
Турция отвергает позицию, занятую Россией по Украине, заявил Эрдоган

Глава Турции Эрдоган: Анкара отвергает позицию, занятую Россией по Украине

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара показала свою позицию в отношении территориальной целостности Украины и отвергает позицию, занятую Россией.
Ранее Эрдоган назвал "неприемлемым" признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, призвав Москву и Киев к "здравому смыслу".
"Наша позиция такая же, как и была по крымскому вопросу. Своим заявлением мы показали нашу позицию в отношении территориальной целостности Украины и заявили, что отвергаем позицию, занятую Россией", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из африканского турне.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 14:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме прокомментировали санкции против российских парламентариев
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияУкраина
 
 
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