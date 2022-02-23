15:11 23.02.2022 (обновлено: 19:31 23.02.2022)
Турчак объяснил, почему с правительством Украины сложно договориться
Секретарь генсовета ЕР Турчак: для Киева Донбасс территория, а для нас люди
© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Договориться с действующим правительством Украины о чем-либо сложно, для них Донбасс – территория, а для нас Донбасс – это люди, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Для них Донбасс – это территория. А для нас Донбасс – это люди. С действующим правительством Украины сложно о чем-либо договориться", - подчеркнул секретарь генсовета "Единой России" на пресс-конференции, его слова приводит пресс-служба партии.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Наталья Макарова