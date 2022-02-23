https://ria.ru/20220223/terakt-1774495716.html
В ЛНР рассказали подробности теракта у троллейбусного депо в Луганске
В ЛНР рассказали подробности теракта у троллейбусного депо в Луганске - РИА Новости, 23.02.2022
В ЛНР рассказали подробности теракта у троллейбусного депо в Луганске
Несколько самодельных взрывных устройств использовали при теракте у троллейбусного депо в Луганске, заявил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T09:14
2022-02-23T09:14
2022-02-23T09:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганск
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
сцкк
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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Несколько самодельных взрывных устройств использовали при теракте у троллейбусного депо в Луганске, заявил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что рано утром в среду в Луганске у троллейбусного депо прогремел взрыв."Сегодня утром 23 февраля в Луганске по улице Днепровской произошла серия взрывов. Офицеры ЛНР в СЦКК выехали на место происшествия. На месте происшествия было выявлено, что был подрыв четырех столбов – опор под троллейбусные линии. Они были подорваны (каждый из них - ред.) накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия", - заявил офицер ЛНР в СЦКК."В 70 метрах от склада пиротехники произошел взрыв. Если бы сдетанировали пиротехнические изделия, могли бы быть более глобальные последствия, которые могли привести к большому количеству жертв среди мирного населения", - добавил Гетманский.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Позже российский президент заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, сцкк
09:14 23.02.2022 (обновлено: 09:47 23.02.2022)
В ЛНР рассказали подробности теракта у троллейбусного депо в Луганске
Представительство ЛНР в СЦКК: теракт в Луганске мог привести к большому числу жертв
ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Несколько самодельных взрывных устройств использовали при теракте у троллейбусного депо в Луганске, заявил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК
заявило, что рано утром в среду в Луганске
у троллейбусного депо прогремел взрыв.
"Сегодня утром 23 февраля в Луганске по улице Днепровской произошла серия взрывов. Офицеры ЛНР в СЦКК выехали на место происшествия. На месте происшествия было выявлено, что был подрыв четырех столбов – опор под троллейбусные линии. Они были подорваны (каждый из них - ред.) накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия", - заявил офицер ЛНР в СЦКК.
"В 70 метрах от склада пиротехники произошел взрыв. Если бы сдетанировали пиротехнические изделия, могли бы быть более глобальные последствия, которые могли привести к большому количеству жертв среди мирного населения", - добавил Гетманский.
Ситуация в Донбассе
обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики
заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР
и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область
в связи с угрозой вторжения Украины
. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин
заявил, что президент Украины Владимир Зеленский
может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России
с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин
в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Позже российский президент заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.
Опубликовано: Влада Копылова