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В ЛНР рассказали подробности теракта у троллейбусного депо в Луганске

В ЛНР рассказали подробности теракта у троллейбусного депо в Луганске - РИА Новости, 23.02.2022

В ЛНР рассказали подробности теракта у троллейбусного депо в Луганске

Несколько самодельных взрывных устройств использовали при теракте у троллейбусного депо в Луганске, заявил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T09:14

2022-02-23T09:14

2022-02-23T09:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганск

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

сцкк

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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Несколько самодельных взрывных устройств использовали при теракте у троллейбусного депо в Луганске, заявил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что рано утром в среду в Луганске у троллейбусного депо прогремел взрыв."Сегодня утром 23 февраля в Луганске по улице Днепровской произошла серия взрывов. Офицеры ЛНР в СЦКК выехали на место происшествия. На месте происшествия было выявлено, что был подрыв четырех столбов – опор под троллейбусные линии. Они были подорваны (каждый из них - ред.) накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия", - заявил офицер ЛНР в СЦКК."В 70 метрах от склада пиротехники произошел взрыв. Если бы сдетанировали пиротехнические изделия, могли бы быть более глобальные последствия, которые могли привести к большому количеству жертв среди мирного населения", - добавил Гетманский.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Позже российский президент заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганск, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, сцкк