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Более 1,5 тысячи мероприятий провели спасатели станции "Марьино" в Москве
Более 1,5 тысячи мероприятий провели спасатели станции "Марьино" в Москве - РИА Новости, 25.02.2022
Более 1,5 тысячи мероприятий провели спасатели станции "Марьино" в Москве
Более 1,5 тысячи профилактических мероприятий провели спасатели поисково-спасательной станции на воде в ЮВАО Москвы, сообщает комплекс городского хозяйства... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-23T14:37
2022-02-25T13:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
капотня
ювао (москва)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 1,5 тысячи профилактических мероприятий провели спасатели поисково-спасательной станции на воде в ЮВАО Москвы, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.Уточняется, что спасатели обеспечивают безопасность акватории Москвы-реки и прибрежной зоны от Бесединского моста до Перервинской плотины. "Под контролем – места отдыха у воды в Марьино, Капотне, Братеево и Нагатинском Затоне, территории музея-заповедника "Коломенское", Центра технических видов спорта "Москва", парка 850-летия Москвы, Братеевского каскадного парка, парка "Братеевская пойма", - сообщается в материале.Отмечается, что для работы спасатели используют современные катера, гидроцикл, судно на воздушной подушке, а еще подвижный спасательный пост на базе автомобиля повышенной проходимости для оперативного реагирования на происшествия в соседних округах.С января спасатели дважды выезжали по тревоге. Оба происшествия закончились благополучно.
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капотня, ювао (москва), городское хозяйство москвы, москва
14:37 23.02.2022 (обновлено: 13:38 25.02.2022)
 

Более 1,5 тысячи мероприятий провели спасатели станции "Марьино" в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВодные спасатели
Водные спасатели - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Водные спасатели
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 1,5 тысячи профилактических мероприятий провели спасатели поисково-спасательной станции на воде в ЮВАО Москвы, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.
"Несколько выездов на происшествия и более 1,5 тысячи профилактических мероприятий: делимся первыми итогами работы новой поисково-спасательной станции на воде. Станция "Марьино" в ЮВАО открылась в январе. Это 25-я поисково-спасательная станция в столице", - говорится в сообщении.
Уточняется, что спасатели обеспечивают безопасность акватории Москвы-реки и прибрежной зоны от Бесединского моста до Перервинской плотины. "Под контролем – места отдыха у воды в Марьино, Капотне, Братеево и Нагатинском Затоне, территории музея-заповедника "Коломенское", Центра технических видов спорта "Москва", парка 850-летия Москвы, Братеевского каскадного парка, парка "Братеевская пойма", - сообщается в материале.
Отмечается, что для работы спасатели используют современные катера, гидроцикл, судно на воздушной подушке, а еще подвижный спасательный пост на базе автомобиля повышенной проходимости для оперативного реагирования на происшествия в соседних округах.
С января спасатели дважды выезжали по тревоге. Оба происшествия закончились благополучно.
Москва - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 12:29Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: спасатели усилили контроль безопасности на московских водоемах
Опубликовано: Алёна Пава
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниКапотняЮВАО (Москва)Городское хозяйство МосквыМосква
 
 
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