14:37 23.02.2022 (обновлено: 13:38 25.02.2022)
Более 1,5 тысячи мероприятий провели спасатели станции "Марьино" в Москве
Водные спасатели
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 1,5 тысячи профилактических мероприятий провели спасатели поисково-спасательной станции на воде в ЮВАО Москвы, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.
"Несколько выездов на происшествия и более 1,5 тысячи профилактических мероприятий: делимся первыми итогами работы новой поисково-спасательной станции на воде. Станция "Марьино" в ЮВАО открылась в январе. Это 25-я поисково-спасательная станция в столице", - говорится в сообщении.
Уточняется, что спасатели обеспечивают безопасность акватории Москвы-реки и прибрежной зоны от Бесединского моста до Перервинской плотины. "Под контролем – места отдыха у воды в Марьино, Капотне, Братеево и Нагатинском Затоне, территории музея-заповедника "Коломенское", Центра технических видов спорта "Москва", парка 850-летия Москвы, Братеевского каскадного парка, парка "Братеевская пойма", - сообщается в материале.
Отмечается, что для работы спасатели используют современные катера, гидроцикл, судно на воздушной подушке, а еще подвижный спасательный пост на базе автомобиля повышенной проходимости для оперативного реагирования на происшествия в соседних округах.
С января спасатели дважды выезжали по тревоге. Оба происшествия закончились благополучно.
Опубликовано: Алёна Пава