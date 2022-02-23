https://ria.ru/20220223/spasateli-1775035221.html

Более 1,5 тысячи мероприятий провели спасатели станции "Марьино" в Москве

Более 1,5 тысячи мероприятий провели спасатели станции "Марьино" в Москве - РИА Новости, 25.02.2022

Более 1,5 тысячи мероприятий провели спасатели станции "Марьино" в Москве

Более 1,5 тысячи профилактических мероприятий провели спасатели поисково-спасательной станции на воде в ЮВАО Москвы, сообщает комплекс городского хозяйства... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-23T14:37

2022-02-23T14:37

2022-02-25T13:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

капотня

ювао (москва)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 1,5 тысячи профилактических мероприятий провели спасатели поисково-спасательной станции на воде в ЮВАО Москвы, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.Уточняется, что спасатели обеспечивают безопасность акватории Москвы-реки и прибрежной зоны от Бесединского моста до Перервинской плотины. "Под контролем – места отдыха у воды в Марьино, Капотне, Братеево и Нагатинском Затоне, территории музея-заповедника "Коломенское", Центра технических видов спорта "Москва", парка 850-летия Москвы, Братеевского каскадного парка, парка "Братеевская пойма", - сообщается в материале.Отмечается, что для работы спасатели используют современные катера, гидроцикл, судно на воздушной подушке, а еще подвижный спасательный пост на базе автомобиля повышенной проходимости для оперативного реагирования на происшествия в соседних округах.С января спасатели дважды выезжали по тревоге. Оба происшествия закончились благополучно.

https://ria.ru/20220212/vodoemy-1772440294.html

капотня

ювао (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

капотня, ювао (москва), городское хозяйство москвы, москва