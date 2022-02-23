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Путин заявил о непростой международной ситуации
Путин заявил о непростой международной ситуации - РИА Новости, 23.02.2022
Путин заявил о непростой международной ситуации
Президент России Владимир Путин в поздравлении россиян с Днем защитника Отечества напомнил о сложной международной обстановке. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T00:06
2022-02-23T08:36
в мире
нато
владимир путин
россия
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении россиян с Днем защитника Отечества напомнил о сложной международной обстановке.Президент подчеркнул, что Россия продолжит защищать интересы государства и безопасность граждан."Повторю: интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот", — добавил Путин.Между тем, внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений российской армии серьезно выросли, заметил президент."В ходе операции в Сирии на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи. Серьезно выросла подготовка и слаженность частей и соединений. Это наглядно показывают внезапные проверки, маневры, регулярные масштабные учения, в том числе с участием наших союзников, а также ответственные миротворческие операции", — констатировал он.При этом на боевом дежурстве находится оружие, которому нет равных в мире, отметил глава государства.Путин заявил, что уверен в российских солдатах и офицерах.Он пожелал здоровья и успехов в службе. "Самые добрые пожелания вашим семьям, родным и близким. Еще раз от всей души с праздником", — заключил Путин.
https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html
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в мире, нато, владимир путин, россия, день защитника отечества
00:06 23.02.2022 (обновлено: 08:36 23.02.2022)
 
Путин заявил о непростой международной ситуации

Путин: международная ситуация складывается непросто, активность НАТО опасна

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении россиян с Днем защитника Отечества напомнил о сложной международной обстановке.

"Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО", — сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия продолжит защищать интересы государства и безопасность граждан.
"Повторю: интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот", — добавил Путин.
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Между тем, внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений российской армии серьезно выросли, заметил президент.
"В ходе операции в Сирии на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи. Серьезно выросла подготовка и слаженность частей и соединений. Это наглядно показывают внезапные проверки, маневры, регулярные масштабные учения, в том числе с участием наших союзников, а также ответственные миротворческие операции", — констатировал он.
При этом на боевом дежурстве находится оружие, которому нет равных в мире, отметил глава государства.
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"Дорогие друзья! Как верховный главнокомандующий уверен в вас, в солдатах и офицерах России. В вашем высоком профессионализме, мужестве, надежности. В том, что вы будете беречь мир и покой граждан, отстаивать национальные интересы нашей великой страны", — заявил президент.
Он пожелал здоровья и успехов в службе. "Самые добрые пожелания вашим семьям, родным и близким. Еще раз от всей души с праздником", — заключил Путин.
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреНАТОВладимир ПутинРоссияДень защитника Отечества
 
 
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