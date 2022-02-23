https://ria.ru/20220223/situatsiya-1774470274.html

Путин заявил о непростой международной ситуации

Путин заявил о непростой международной ситуации - РИА Новости, 23.02.2022

Путин заявил о непростой международной ситуации

Президент России Владимир Путин в поздравлении россиян с Днем защитника Отечества напомнил о сложной международной обстановке. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T00:06

2022-02-23T00:06

2022-02-23T08:36

в мире

нато

владимир путин

россия

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении россиян с Днем защитника Отечества напомнил о сложной международной обстановке.Президент подчеркнул, что Россия продолжит защищать интересы государства и безопасность граждан."Повторю: интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот", — добавил Путин.Между тем, внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений российской армии серьезно выросли, заметил президент."В ходе операции в Сирии на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи. Серьезно выросла подготовка и слаженность частей и соединений. Это наглядно показывают внезапные проверки, маневры, регулярные масштабные учения, в том числе с участием наших союзников, а также ответственные миротворческие операции", — констатировал он.При этом на боевом дежурстве находится оружие, которому нет равных в мире, отметил глава государства.Путин заявил, что уверен в российских солдатах и офицерах.Он пожелал здоровья и успехов в службе. "Самые добрые пожелания вашим семьям, родным и близким. Еще раз от всей души с праздником", — заключил Путин.

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

https://ria.ru/20220223/pozdravlenie-1774472133.html

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, нато, владимир путин, россия, день защитника отечества