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Николь Шерзингер похвасталась в Сети идеальной фигурой
Николь Шерзингер похвасталась в Сети идеальной фигурой - РИА Новости, 23.02.2022
Николь Шерзингер похвасталась в Сети идеальной фигурой
Николь Шерзингер, американская поп и R&B-певица, танцовщица разместила в Instagram видео с недавней фотосессии в Лос-Анджелесе (США). РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T04:20
2022-02-23T04:20
2022-02-23T04:20
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Николь Шерзингер, американская поп и R&B-певица, танцовщица разместила в Instagram видео с недавней фотосессии в Лос-Анджелесе (США).В коротком ролике экс-участница группы The Pussycat Dolls полирует заднюю часть трейлера, пока фотограф Фредерик Монсо пытается поймать ее движения. Для работы в кадре поп-звезда выбрала розовые леггинсы с ярким рисунком и кроп-топ в тон. Образ завершили бежевые лодочки на высоком каблуке и густые распущенные волосы. Наряд подчеркнул подтянутую фигуру 43-летней звезды, на что сразу обратили внимание ее поклонники, оставившие под публикацией сотни комментариев. Ранее ряд СМИ заподозрил Шерзингер в беременности (что было уже не раз) после того, как она разместила в Сети видео, на котором танцует с шестимесячной племянницей в мешковатом белом платье. Сама звезда эти слухи пока не прокомментировала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, николь шерзингер
Николь Шерзингер похвасталась в Сети идеальной фигурой
Певица Николь Шерзингер в леггинсах и кроп-топе поразила пользователей подтянутой фигурой
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Николь Шерзингер, американская поп и R&B-певица, танцовщица разместила в Instagram видео с недавней фотосессии в Лос-Анджелесе (США).
В коротком ролике экс-участница группы The Pussycat Dolls полирует заднюю часть трейлера, пока фотограф Фредерик Монсо пытается поймать ее движения. Для работы в кадре поп-звезда выбрала розовые леггинсы с ярким рисунком и кроп-топ в тон. Образ завершили бежевые лодочки на высоком каблуке и густые распущенные волосы.
Наряд подчеркнул подтянутую фигуру 43-летней звезды, на что сразу обратили внимание ее поклонники, оставившие под публикацией сотни комментариев.
"Милая и сексуальная", "Выглядишь ослепительно", "Огонь", "Все прекрасно, но этот образ точно не для фитнеса", "Продолжай сиять", "Самая горячая женщина всех времен", — написали комплименты пользователи.
Ранее ряд СМИ заподозрил
Шерзингер в беременности (что было уже не раз) после того, как она разместила в Сети видео, на котором танцует с шестимесячной племянницей в мешковатом белом платье. Сама звезда эти слухи пока не прокомментировала.