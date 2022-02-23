https://ria.ru/20220223/scherzinger-1774393115.html

Николь Шерзингер похвасталась в Сети идеальной фигурой

Николь Шерзингер похвасталась в Сети идеальной фигурой - РИА Новости, 23.02.2022

Николь Шерзингер похвасталась в Сети идеальной фигурой

Николь Шерзингер, американская поп и R&B-певица, танцовщица разместила в Instagram видео с недавней фотосессии в Лос-Анджелесе (США). РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T04:20

2022-02-23T04:20

2022-02-23T04:20

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Николь Шерзингер, американская поп и R&B-певица, танцовщица разместила в Instagram видео с недавней фотосессии в Лос-Анджелесе (США).В коротком ролике экс-участница группы The Pussycat Dolls полирует заднюю часть трейлера, пока фотограф Фредерик Монсо пытается поймать ее движения. Для работы в кадре поп-звезда выбрала розовые леггинсы с ярким рисунком и кроп-топ в тон. Образ завершили бежевые лодочки на высоком каблуке и густые распущенные волосы. Наряд подчеркнул подтянутую фигуру 43-летней звезды, на что сразу обратили внимание ее поклонники, оставившие под публикацией сотни комментариев. Ранее ряд СМИ заподозрил Шерзингер в беременности (что было уже не раз) после того, как она разместила в Сети видео, на котором танцует с шестимесячной племянницей в мешковатом белом платье. Сама звезда эти слухи пока не прокомментировала.

https://ria.ru/20220216/lively-1773197923.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, стиль жизни, николь шерзингер