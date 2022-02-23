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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220223/scherzinger-1774393115.html
Николь Шерзингер похвасталась в Сети идеальной фигурой
Николь Шерзингер похвасталась в Сети идеальной фигурой - РИА Новости, 23.02.2022
Николь Шерзингер похвасталась в Сети идеальной фигурой
Николь Шерзингер, американская поп и R&B-певица, танцовщица разместила в Instagram видео с недавней фотосессии в Лос-Анджелесе (США). РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T04:20
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новости культуры
стиль жизни
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Николь Шерзингер, американская поп и R&amp;B-певица, танцовщица разместила в Instagram видео с недавней фотосессии в Лос-Анджелесе (США).В коротком ролике экс-участница группы The Pussycat Dolls полирует заднюю часть трейлера, пока фотограф Фредерик Монсо пытается поймать ее движения. Для работы в кадре поп-звезда выбрала розовые леггинсы с ярким рисунком и кроп-топ в тон. Образ завершили бежевые лодочки на высоком каблуке и густые распущенные волосы. Наряд подчеркнул подтянутую фигуру 43-летней звезды, на что сразу обратили внимание ее поклонники, оставившие под публикацией сотни комментариев. Ранее ряд СМИ заподозрил Шерзингер в беременности (что было уже не раз) после того, как она разместила в Сети видео, на котором танцует с шестимесячной племянницей в мешковатом белом платье. Сама звезда эти слухи пока не прокомментировала.
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Галина Соколова
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новости культуры, стиль жизни, николь шерзингер
04:20 23.02.2022
 
Николь Шерзингер похвасталась в Сети идеальной фигурой

Певица Николь Шерзингер в леггинсах и кроп-топе поразила пользователей подтянутой фигурой

© AP Photo / Invision/ Joel C RyanПевица Николь Шерзингер на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
Певица Николь Шерзингер на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019 - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Николь Шерзингер, американская поп и R&B-певица, танцовщица разместила в Instagram видео с недавней фотосессии в Лос-Анджелесе (США).
В коротком ролике экс-участница группы The Pussycat Dolls полирует заднюю часть трейлера, пока фотограф Фредерик Монсо пытается поймать ее движения. Для работы в кадре поп-звезда выбрала розовые леггинсы с ярким рисунком и кроп-топ в тон. Образ завершили бежевые лодочки на высоком каблуке и густые распущенные волосы.
Наряд подчеркнул подтянутую фигуру 43-летней звезды, на что сразу обратили внимание ее поклонники, оставившие под публикацией сотни комментариев.
"Милая и сексуальная", "Выглядишь ослепительно", "Огонь", "Все прекрасно, но этот образ точно не для фитнеса", "Продолжай сиять", "Самая горячая женщина всех времен", — написали комплименты пользователи.
Ранее ряд СМИ заподозрил Шерзингер в беременности (что было уже не раз) после того, как она разместила в Сети видео, на котором танцует с шестимесячной племянницей в мешковатом белом платье. Сама звезда эти слухи пока не прокомментировала.
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Опубликовано: Галина Соколова
 
КультураНовости культурыСтиль жизниНиколь Шерзингер
 
 
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