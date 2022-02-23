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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774580624.html
Politico: ЕС намерен ввести санкции против Симоньян и Толстого
Politico: ЕС намерен ввести санкции против Симоньян и Толстого - РИА Новости, 23.02.2022
Politico: ЕС намерен ввести санкции против Симоньян и Толстого
ЕС собирается ввести санкции против главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и вице-спикера Госдумы Петра Толстого, утверждает РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T20:25
2022-02-23T20:27
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
сша
россия
маргарита симоньян
россия сегодня
телеканал rt
санкции
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС собирается ввести санкции против главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и вице-спикера Госдумы Петра Толстого, утверждает американское издание Politico со ссылкой на поступивший в ее распоряжение проект документа.В документе, на которое ссылается издание, говорится, что Симоньян и Толстой являются "центральными фигурами государственной пропаганды".Как утверждает Politico, в документе отмечается, что Симоньян якобы "способствовала позитивному отношению к аннексии Крыма и действиям сепаратистов в Донбассе".Конгрессмены США в январе предлагали ввести санкции против Симоньян, а также телеведущего Владимира Соловьева и гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста. Симоньян тогда заявила, что гордится оказаться в одной компании с такими уважаемыми людьми.Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Путин ранее заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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донецкая народная республика, сша, россия, маргарита симоньян, россия сегодня, телеканал rt, санкции, петр толстой, госдума рф, в мире
20:25 23.02.2022 (обновлено: 20:27 23.02.2022)
 
Politico: ЕС намерен ввести санкции против Симоньян и Толстого

Politico: Евросоюз планирует ввести санкции против Симоньян и Толстого

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС собирается ввести санкции против главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и вице-спикера Госдумы Петра Толстого, утверждает американское издание Politico со ссылкой на поступивший в ее распоряжение проект документа.
В документе, на которое ссылается издание, говорится, что Симоньян и Толстой являются "центральными фигурами государственной пропаганды".
Как утверждает Politico, в документе отмечается, что Симоньян якобы "способствовала позитивному отношению к аннексии Крыма и действиям сепаратистов в Донбассе".
Конгрессмены США в январе предлагали ввести санкции против Симоньян, а также телеведущего Владимира Соловьева и гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста. Симоньян тогда заявила, что гордится оказаться в одной компании с такими уважаемыми людьми.
Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 20:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против депутатов
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Путин ранее заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияМаргарита СимоньянРоссия сегодняТелеканал RTСанкцииПетр ТолстойГосдума РФВ мире
 
 
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