https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774580624.html

Politico: ЕС намерен ввести санкции против Симоньян и Толстого

Politico: ЕС намерен ввести санкции против Симоньян и Толстого - РИА Новости, 23.02.2022

Politico: ЕС намерен ввести санкции против Симоньян и Толстого

ЕС собирается ввести санкции против главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и вице-спикера Госдумы Петра Толстого, утверждает РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T20:25

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2022-02-23T20:27

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

сша

россия

маргарита симоньян

россия сегодня

телеканал rt

санкции

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС собирается ввести санкции против главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и вице-спикера Госдумы Петра Толстого, утверждает американское издание Politico со ссылкой на поступивший в ее распоряжение проект документа.В документе, на которое ссылается издание, говорится, что Симоньян и Толстой являются "центральными фигурами государственной пропаганды".Как утверждает Politico, в документе отмечается, что Симоньян якобы "способствовала позитивному отношению к аннексии Крыма и действиям сепаратистов в Донбассе".Конгрессмены США в январе предлагали ввести санкции против Симоньян, а также телеведущего Владимира Соловьева и гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста. Симоньян тогда заявила, что гордится оказаться в одной компании с такими уважаемыми людьми.Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Путин ранее заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774578906.html

донецкая народная республика

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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