20:25 23.02.2022 (обновлено: 20:27 23.02.2022)
Politico: ЕС намерен ввести санкции против Симоньян и Толстого
Politico: Евросоюз планирует ввести санкции против Симоньян и Толстого
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС собирается ввести санкции против главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и вице-спикера Госдумы Петра Толстого, утверждает американское издание Politico со ссылкой на поступивший в ее распоряжение проект документа.
В документе, на которое ссылается издание, говорится, что Симоньян и Толстой являются "центральными фигурами государственной пропаганды".
Как утверждает Politico, в документе отмечается, что Симоньян якобы "способствовала позитивному отношению к аннексии Крыма и действиям сепаратистов в Донбассе".
Конгрессмены США в январе предлагали ввести санкции против Симоньян, а также телеведущего Владимира Соловьева и гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста. Симоньян тогда заявила, что гордится оказаться в одной компании с такими уважаемыми людьми.
Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Путин ранее заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.
Опубликовано: Наталья Макарова