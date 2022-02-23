https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774578906.html
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против депутатов
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против депутатов - РИА Новости, 23.02.2022
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против депутатов
Депутаты в своих действиях должны руководствоваться интересами избирателей, а не стран Европы, их власти неискренны - накладывают санкции на российских... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T20:09
2022-02-23T20:09
2022-02-23T20:09
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
лондон
парламентская ассамблея совета европы
леонид калашников
госдума рф
санкции
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Депутаты в своих действиях должны руководствоваться интересами избирателей, а не стран Европы, их власти неискренны - накладывают санкции на российских парламентариев, а не бизнесменов, которые "возят им деньги", сообщил РИА Новости глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников.ЕС 23 февраля официально принял санкции за признание ДНР и ЛНР в отношении российских парламентариев."Сам нахожусь с 2014 года под санкциями в ЕС. Не раз говорил европейским политикам, что недемократично ограничивать депутатов, которые руководствуются партийными (интересами) или предпочтениями избирателей, которые голосуют за политиков. Почему вы решили, что я должен руководствоваться вашими (европейских политиков) предпочтениями? И они со мной соглашались", - заявил Калашников.При этом он отметил, что говорил об этом, когда российскую делегацию пытались лишить голоса в ПАСЕ."Это еще одно подтверждение их нечестности… На самом деле, это (санкции) не мешают честному депутату, у которого нет там недвижимости, работать и дальше. При этом им легче наказать депутатов, нежели бизнесменов, которые возят им туда, в Лондон, деньги, строят там дворцы, дома, стадионы. Вот тех они тронут в последнюю очередь, чего бы они ни говорили. С точки зрения их искренности это подтверждает, что для них демократические ценности и предпочтения избирателей на 10-м, 20-м месте, а не так как они говорят – на первом", - также рассказал политик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, лондон, парламентская ассамблея совета европы, леонид калашников, госдума рф, санкции
В Госдуме прокомментировали санкции ЕС против депутатов
Глава комитета ГД Калашников: депутаты не должны руководствоваться интересами стран Европы