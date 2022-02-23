https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774565201.html
CNN: США готовятся объявить о санкциях против Nord Stream 2 AG
CNN: США готовятся объявить о санкциях против Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 23.02.2022
CNN: США готовятся объявить о санкциях против Nord Stream 2 AG
Администрация США готовится объявить о санкциях против компании-оператора "Северного потока — 2", сообщает CNN. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:07
2022-02-23T18:07
2022-02-23T18:12
экономика
сша
nord stream 2 ag
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Администрация США готовится объявить о санкциях против компании-оператора "Северного потока — 2", сообщает CNN."Ожидается, что сегодня администрация Байдена объявит о том, что разрешит ввести санкции в отношении компании, отвечающей за строительство российского газопровода "Северный поток — 2", Nord Stream 2 AG и ее генерального директора", - написала корреспондент телеканала в своем Twitter.По данным источников телеканала, речь идет о санкциях, введение которых администрация ранее заблокировала.
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/sanktsii-1774561341.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, сша, nord stream 2 ag, северный поток — 2
18:07 23.02.2022 (обновлено: 18:12 23.02.2022)
CNN: США готовятся объявить о санкциях против Nord Stream 2 AG
CNN: США объявят о санкциях против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG