https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774565201.html

CNN: США готовятся объявить о санкциях против Nord Stream 2 AG

CNN: США готовятся объявить о санкциях против Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 23.02.2022

CNN: США готовятся объявить о санкциях против Nord Stream 2 AG

Администрация США готовится объявить о санкциях против компании-оператора "Северного потока — 2", сообщает CNN. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:07

2022-02-23T18:07

2022-02-23T18:12

экономика

сша

nord stream 2 ag

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Администрация США готовится объявить о санкциях против компании-оператора "Северного потока — 2", сообщает CNN."Ожидается, что сегодня администрация Байдена объявит о том, что разрешит ввести санкции в отношении компании, отвечающей за строительство российского газопровода "Северный поток — 2", Nord Stream 2 AG и ее генерального директора", - написала корреспондент телеканала в своем Twitter.По данным источников телеканала, речь идет о санкциях, введение которых администрация ранее заблокировала.

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/sanktsii-1774561341.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, nord stream 2 ag, северный поток — 2