Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774565201.html
CNN: США готовятся объявить о санкциях против Nord Stream 2 AG
CNN: США готовятся объявить о санкциях против Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 23.02.2022
CNN: США готовятся объявить о санкциях против Nord Stream 2 AG
Администрация США готовится объявить о санкциях против компании-оператора "Северного потока — 2", сообщает CNN. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:07
2022-02-23T18:12
экономика
сша
nord stream 2 ag
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155630/70/1556307058_0:29:3160:1807_1920x0_80_0_0_5d2de27e0551fbabb42d0ab3e4fc5913.jpg
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Администрация США готовится объявить о санкциях против компании-оператора "Северного потока — 2", сообщает CNN."Ожидается, что сегодня администрация Байдена объявит о том, что разрешит ввести санкции в отношении компании, отвечающей за строительство российского газопровода "Северный поток — 2", Nord Stream 2 AG и ее генерального директора", - написала корреспондент телеканала в своем Twitter.По данным источников телеканала, речь идет о санкциях, введение которых администрация ранее заблокировала.
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/sanktsii-1774561341.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155630/70/1556307058_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_8457e6dd6274dea713a21d7d0f1d5a18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, nord stream 2 ag, северный поток — 2
18:07 23.02.2022 (обновлено: 18:12 23.02.2022)
 
CNN: США готовятся объявить о санкциях против Nord Stream 2 AG

CNN: США объявят о санкциях против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкNord Stream 2 AG
Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Nord Stream 2 AG
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Администрация США готовится объявить о санкциях против компании-оператора "Северного потока — 2", сообщает CNN.
"Ожидается, что сегодня администрация Байдена объявит о том, что разрешит ввести санкции в отношении компании, отвечающей за строительство российского газопровода "Северный поток — 2", Nord Stream 2 AG и ее генерального директора", - написала корреспондент телеканала в своем Twitter.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 17:33В мире
Фонд защиты "Северного потока-2" от санкций перестал поддерживать проект
По данным источников телеканала, речь идет о санкциях, введение которых администрация ранее заблокировала.
Опубликовано: Наталья Макарова
 
ЭкономикаСШАNord Stream 2 AGСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала