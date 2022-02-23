https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774562106.html

Новый пакет санкций США против России стал 101-м по счету, заявил МИД

Новый пакет санкций США против России стал 101-м по счету, заявил МИД - РИА Новости, 23.02.2022

Новый пакет санкций США против России стал 101-м по счету, заявил МИД

Объявленный накануне новый пакет американских санкций против России стал 101-м по счету, заявил в среду МИД России. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T17:41

2022-02-23T17:41

2022-02-23T17:41

экономика

россия

сша

москва

промсвязьбанк

министерство финансов сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Объявленный накануне новый пакет американских санкций против России стал 101-м по счету, заявил в среду МИД России."Объявленный администрацией США пакет санкционных мер (уже 101-й по счету), затрагивающих финансовый сектор с расширением списка лиц, против которых вводятся персональные ограничения, идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России", - говорится в заявлении министерства.США накануне объявили о первых санкциях из-за эскалации вокруг Украины, в том числе в отношении суверенного долга России. В частности, будут запрещены сделки на вторичном рынке с гособлигациями РФ, которые будут выпущены после 1 марта.Минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. ВЭБ уже заявил, что продолжит исполнять принятые обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.В МИД РФ ранее заявляли, что негативные последствия от санкций против Москвы неминуемы для их западных инициаторов. По словам замглавы МИД РФ, Россия и дальше будет создавать надежную финансовую инфраструктуру, которая обеспечивала бы как государству, так и российскому бизнесу выход на внешние рынки капитала.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774550386.html

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774549562.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сша, москва, промсвязьбанк, министерство финансов сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)