https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774554295.html

Зеленский заявил, что ожидает усиления санкционного давления на Россию

Зеленский заявил, что ожидает усиления санкционного давления на Россию - РИА Новости, 23.02.2022

Зеленский заявил, что ожидает усиления санкционного давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от партнеров дальнейшие шаги по усилению санкционного давления на РФ из-за решения о признании Донецкой РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:42

2022-02-23T16:42

2022-02-23T16:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от партнеров дальнейшие шаги по усилению санкционного давления на РФ из-за решения о признании Донецкой и Луганской народных республик.США накануне объявили о первых санкциях против РФ из-за эскалации вокруг Украины - двух банков с их многочисленными дочерними структурами, суверенного долга и пяти "представителей элит" страны. Помимо этого, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия. В тот же день вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами окажутся депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в список дополнительно попадут 27 физлиц и организаций."Ответ международного сообщества на это очередное преступление должен быть решительным, неотложным, жестким. Украина приветствует принятые вчера и позавчера решения о введении новых санкций против РФ, которые были приняты ЕС, США, Канадой, Великобританией. Ожидаем дальнейшие шаги по усилению санкционного давления", - заявил Зеленский на брифинге.По его словам, в контексте давления на РФ очень важны санкции против "Северного потока 2". Он отметил, что остановка сертификации газопровода должна стать "бесповоротной".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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