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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774549860.html
Таллин допустил, что санкции против России ударят по эстонским компаниям
Таллин допустил, что санкции против России ударят по эстонским компаниям - РИА Новости, 23.02.2022
Таллин допустил, что санкции против России ударят по эстонским компаниям
Введение новых санкций против России может негативно отразится на деятельности ряда эстонских предприятий, которым придется переориентироваться на другие рынки, РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:11
2022-02-23T16:13
обострение ситуации в днр и лнр
россия
госдума рф
сша
эстония
санкции
в мире
экономика
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев - РИА Новости. Введение новых санкций против России может негативно отразится на деятельности ряда эстонских предприятий, которым придется переориентироваться на другие рынки, заявил в среду министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт.США накануне объявили о первых санкциях против РФ из-за эскалации вокруг Украины - двух банков с их многочисленными дочерними структурами, суверенного долга и пяти "представителей элит" страны. Помимо этого, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия. В тот же день вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами окажутся депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в список дополнительно попадут 27 физлиц и организаций."Это может негативно отразится на деятельности ряда эстонских промышленных предприятий тесно связанных с Россией, например, в сфере металлургии. Им придется переориентироваться на другие рынки. Конечно, риск возникновения войны – бизнесу не помощник", - сказал Сутт.Министр также отметил, что таких предприятий в стране немного, а доля России во внешнеторговом обороте Эстонии составляет около 10%.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774549562.html
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Наталья Макарова
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россия, госдума рф, сша, эстония, санкции, в мире, экономика
16:11 23.02.2022 (обновлено: 16:13 23.02.2022)
 
Таллин допустил, что санкции против России ударят по эстонским компаниям

Эстонский министр Сутт: санкции против России могут ударить по компаниям в стране

CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinПорт Таллина
Порт Таллина - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
Порт Таллина
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев - РИА Новости. Введение новых санкций против России может негативно отразится на деятельности ряда эстонских предприятий, которым придется переориентироваться на другие рынки, заявил в среду министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт.
США накануне объявили о первых санкциях против РФ из-за эскалации вокруг Украины - двух банков с их многочисленными дочерними структурами, суверенного долга и пяти "представителей элит" страны. Помимо этого, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия. В тот же день вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами окажутся депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в список дополнительно попадут 27 физлиц и организаций.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:08
МИД назвал санкции Вашингтона контрпродуктивными для интересов США
"Это может негативно отразится на деятельности ряда эстонских промышленных предприятий тесно связанных с Россией, например, в сфере металлургии. Им придется переориентироваться на другие рынки. Конечно, риск возникновения войны – бизнесу не помощник", - сказал Сутт.
Министр также отметил, что таких предприятий в стране немного, а доля России во внешнеторговом обороте Эстонии составляет около 10%.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 14:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме прокомментировали санкции против российских парламентариев
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияГосдума РФСШАЭстонияСанкцииВ миреЭкономика
 
 
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