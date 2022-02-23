16:11 23.02.2022 (обновлено: 16:13 23.02.2022)
Таллин допустил, что санкции против России ударят по эстонским компаниям
Эстонский министр Сутт: санкции против России могут ударить по компаниям в стране
Порт Таллина
ХЕЛЬСИНКИ, 23 фев - РИА Новости. Введение новых санкций против России может негативно отразится на деятельности ряда эстонских предприятий, которым придется переориентироваться на другие рынки, заявил в среду министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт.
США накануне объявили о первых санкциях против РФ из-за эскалации вокруг Украины - двух банков с их многочисленными дочерними структурами, суверенного долга и пяти "представителей элит" страны. Помимо этого, американцам запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с Донецкой и Луганской народными республиками, чью независимость признала Россия. В тот же день вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами окажутся депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в список дополнительно попадут 27 физлиц и организаций.
"Это может негативно отразится на деятельности ряда эстонских промышленных предприятий тесно связанных с Россией, например, в сфере металлургии. Им придется переориентироваться на другие рынки. Конечно, риск возникновения войны – бизнесу не помощник", - сказал Сутт.
Министр также отметил, что таких предприятий в стране немного, а доля России во внешнеторговом обороте Эстонии составляет около 10%.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Наталья Макарова