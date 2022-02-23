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МИД назвал санкции Вашингтона контрпродуктивными для интересов США

МИД назвал санкции Вашингтона контрпродуктивными для интересов США - РИА Новости, 23.02.2022

МИД назвал санкции Вашингтона контрпродуктивными для интересов США

США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения их же интересов, заявил МИД РФ в связи с... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:08

2022-02-23T16:08

2022-02-23T16:08

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

в мире

вашингтон (город)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения их же интересов, заявил МИД РФ в связи с новым пакетом санкций против России."Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов", - говорится в сообщении.Также отмечается, что объявленный администрацией США пакет санкционных мер, уже 101-й по счету, идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, в мире, вашингтон (город)