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МИД назвал санкции Вашингтона контрпродуктивными для интересов США
МИД назвал санкции Вашингтона контрпродуктивными для интересов США - РИА Новости, 23.02.2022
МИД назвал санкции Вашингтона контрпродуктивными для интересов США
США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения их же интересов, заявил МИД РФ в связи с... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:08
2022-02-23T16:08
2022-02-23T16:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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в мире
вашингтон (город)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения их же интересов, заявил МИД РФ в связи с новым пакетом санкций против России."Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов", - говорится в сообщении.Также отмечается, что объявленный администрацией США пакет санкционных мер, уже 101-й по счету, идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, в мире, вашингтон (город)
МИД назвал санкции Вашингтона контрпродуктивными для интересов США
МИД назвал санкции Вашингтона контрпродуктивными с точки зрения интересов США