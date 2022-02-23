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МИД назвал санкции Вашингтона контрпродуктивными для интересов США
МИД назвал санкции Вашингтона контрпродуктивными для интересов США - РИА Новости, 23.02.2022
МИД назвал санкции Вашингтона контрпродуктивными для интересов США
США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения их же интересов, заявил МИД РФ в связи с... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:08
2022-02-23T16:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
в мире
вашингтон (город)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения их же интересов, заявил МИД РФ в связи с новым пакетом санкций против России."Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов", - говорится в сообщении.Также отмечается, что объявленный администрацией США пакет санкционных мер, уже 101-й по счету, идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, в мире, вашингтон (город)
16:08 23.02.2022
 
МИД назвал санкции Вашингтона контрпродуктивными для интересов США

МИД назвал санкции Вашингтона контрпродуктивными с точки зрения интересов США

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения их же интересов, заявил МИД РФ в связи с новым пакетом санкций против России.
"Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что объявленный администрацией США пакет санкционных мер, уже 101-й по счету, идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России.
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАВ миреВашингтон (город)
 
 
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