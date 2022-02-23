https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774506738.html

Южная Корея рассматривает возможность введения санкций против России

Южная Корея рассматривает возможность введения санкций против России - РИА Новости, 23.02.2022

Южная Корея рассматривает возможность введения санкций против России

Южная Корея рассматривает возможность санкций против России, но исключает военную помощь Украине, сообщило в среду информационное агентство Ренхап со ссылкой на РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:50

2022-02-23T10:50

2022-02-23T10:50

в мире

денис пушилин

владимир путин

владимир зеленский

россия

ростовская область

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5da79304f779eea243f58fc1928ac3a7.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Южная Корея рассматривает возможность санкций против России, но исключает военную помощь Украине, сообщило в среду информационное агентство Ренхап со ссылкой на "высокопоставленного представителя" южнокорейской президентской администрации."Следя за тем, как будет развиваться в дальнейшем ситуация, какое влияние окажет на нас, мы посмотрим, что мы можем сделать", - сказал этот источник. "Военная помощь или направление войск к этому (рассмотрению мер - ред.) не относится", - отметил он.Отвечая на вопрос о том, просили ли США Южную Корею присоединиться к санкциям против России, представитель администрации заявил, что уже давно американцы обсуждают со своими союзниками возможность внешнеторговых и финансовых санкций против России."Наш ответ будет зависеть от того, насколько далеко зайдет ситуация, а также в каком направлении будет развиваться, какой будет реакция других государств", - пояснил источник Рёнхап.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями.Как заявил президент России во время обращения к россиянам по ситуации на Украине, санкции против РФ все равно продолжат вводить - предлог будет найден или сфабрикован, это будет происходить не зависимо от ситуации на Украине, просто потому что мы есть.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774487734.html

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774500148.html

россия

ростовская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, денис пушилин, владимир путин, владимир зеленский, россия, ростовская область, сша, нато, признание днр и лнр в россии