https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774478524.html

В США решили, что санкции могут все же укрепить российскую экономику

Санкции США укрепят российскую экономику, считает американский эксперт - РИА Новости, 23.02.2022

В США решили, что санкции могут все же укрепить российскую экономику

У санкций США помимо негативного краткосрочного эффекта на экономику России могут оказаться позитивные долгосрочные последствия в виде диверсификации финансовой РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:48

2022-02-23T01:48

2022-02-23T01:48

экономика

россия

сша

владимир путин

джо байден

признание днр и лнр в россии

гэри королев

sovereign wealth management

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. У санкций США помимо негативного краткосрочного эффекта на экономику России могут оказаться позитивные долгосрочные последствия в виде диверсификации финансовой системы, заявил генеральный директор Sovereign Wealth Management (SWM) Гэри Королев в беседе с РИА Новости.Он признал, что ситуация вокруг Украины может напугать инвесторов."Подавляющее большинство, если не все западные институты теперь будут держаться подальше от российского долга, но смогут инвестировать в российские акции, которые торгуются на многих западных биржах. <...>", — добавил собеседник агентства.Он также предположил, что на мировую экономику санкции влияния не окажут. Санкции против ВЭБ не стали шоком, сказал он, отметив, что банк был под ограничительными мерами с 2014 года."Конечно, влияние на российскую экономику будет негативным в кратчайшей перспективе, но в долгосрочной — результатом может стать развитие альтернативных финансовых ресурсов", — сказал Королев.Подробностей не так много, но как отметил эксперт, меры против суверенного долга могут негативно сказаться на экономике, но и снизят долговую зависимость, что позитивно, пояснил он."Эти санкции будут кусаться, но они носят скорее эволюционный, чем революционный характер", — заключил собеседник агентства.Президент США Джо Байден ранее заявил о введении санкций США против России в связи с ситуацией вокруг Украины.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774471555.html

https://ria.ru/20220222/borrel-1774466033.html

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Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, сша, владимир путин, джо байден, признание днр и лнр в россии, гэри королев, sovereign wealth management