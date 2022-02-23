https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774475923.html

Кулеба поприветствовал введенные США санкции против России

Кулеба поприветствовал введенные США санкции против России - РИА Новости, 23.02.2022

Кулеба поприветствовал введенные США санкции против России

​​Украина приветствует объявленные США санкции в отношении России, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:19

2022-02-23T01:19

2022-02-23T01:19

в мире

киев

россия

министерство обороны сша

санкции в отношении россии

дмитрий кулеба

энтони блинкен

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc9c7abfda9aaadc83c4c8bfa4a32e5e.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА новости. ​​Украина приветствует объявленные США санкции в отношении России, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Он заявил, что Киев "благодарен" США за финансовую и другую помощь, оказанную Киеву на фоне текущего кризиса. Ранее во вторник Кулеба провел переговоры с главой Пентагона.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР , поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР . 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

https://ria.ru/20220223/programma-1774472281.html

киев

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, киев, россия, министерство обороны сша, санкции в отношении россии, дмитрий кулеба, энтони блинкен, сша, украина