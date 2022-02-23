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Кулеба поприветствовал введенные США санкции против России
Кулеба поприветствовал введенные США санкции против России - РИА Новости, 23.02.2022
Кулеба поприветствовал введенные США санкции против России
​​Украина приветствует объявленные США санкции в отношении России, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:19
2022-02-23T01:19
в мире
киев
россия
министерство обороны сша
санкции в отношении россии
дмитрий кулеба
энтони блинкен
сша
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА новости. ​​Украина приветствует объявленные США санкции в отношении России, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Он заявил, что Киев "благодарен" США за финансовую и другую помощь, оказанную Киеву на фоне текущего кризиса. Ранее во вторник Кулеба провел переговоры с главой Пентагона.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР , поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР . 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
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Никита Стома
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в мире, киев, россия, министерство обороны сша, санкции в отношении россии, дмитрий кулеба, энтони блинкен, сша, украина
01:19 23.02.2022
 
Кулеба поприветствовал введенные США санкции против России

Глава МИД Украины Кулеба: страна приветствует объявленные США санкции в отношении России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА новости. ​​Украина приветствует объявленные США санкции в отношении России, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина считает, что сейчас настало время для введения санкций, и мы приветствуем объявление санкций президентом Байденом", — сказал глава МИД Украины журналистам по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он заявил, что Киев "благодарен" США за финансовую и другую помощь, оказанную Киеву на фоне текущего кризиса. Ранее во вторник Кулеба провел переговоры с главой Пентагона.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР , поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР . 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
00:35
Зеленский объявил о запуске программы "экономического патриотизма"
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреКиевРоссияМинистерство обороны СШАСанкции в отношении РоссииДмитрий КулебаЭнтони БлинкенСШАУкраина
 
 
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