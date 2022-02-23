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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/rezervisty-1774591517.html
На Украине резервистов территориальной обороны призовут на учения
На Украине резервистов территориальной обороны призовут на учения - РИА Новости, 23.02.2022
На Украине резервистов территориальной обороны призовут на учения
Более 14 тысяч резервистов территориальной обороны Украины призовут на учения в отдельных районах и областях на 30 дней, сообщила в среду пресс-служба офиса... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T22:06
2022-02-23T22:06
в мире
северодонецк
краматорск
мариуполь
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Более 14 тысяч резервистов территориальной обороны Украины призовут на учения в отдельных районах и областях на 30 дней, сообщила в среду пресс-служба офиса президента страны Владимира Зеленского.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны."В ближайшее время будет организовано и проведено собрание резервистов территориальной обороны по всей стране. Прежде всего, на учения на 30 суток будет призвано 14 200 резервистов в отдельных районах и областях", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что проведение первых тренировок запланировано в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, северодонецк, краматорск, мариуполь, украина
22:06 23.02.2022
 
На Украине резервистов территориальной обороны призовут на учения

На Украине более 14 тысяч резервистов территориальной обороны призовут на учения

© Фото : Генеральный штаб ВСУСборы резервистов армии Украины
Сборы резервистов армии Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Генеральный штаб ВСУ
Сборы резервистов армии Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Более 14 тысяч резервистов территориальной обороны Украины призовут на учения в отдельных районах и областях на 30 дней, сообщила в среду пресс-служба офиса президента страны Владимира Зеленского.
Закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны.
"В ближайшее время будет организовано и проведено собрание резервистов территориальной обороны по всей стране. Прежде всего, на учения на 30 суток будет призвано 14 200 резервистов в отдельных районах и областях", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что проведение первых тренировок запланировано в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 11:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина начала призыв на военную службу резервистов от 18 до 60 лет
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСеверодонецкКраматорскМариупольУкраина
 
 
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