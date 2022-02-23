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На Украине резервистов территориальной обороны призовут на учения

На Украине резервистов территориальной обороны призовут на учения - РИА Новости, 23.02.2022

На Украине резервистов территориальной обороны призовут на учения

Более 14 тысяч резервистов территориальной обороны Украины призовут на учения в отдельных районах и областях на 30 дней, сообщила в среду пресс-служба офиса... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T22:06

2022-02-23T22:06

2022-02-23T22:06

в мире

северодонецк

краматорск

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украина

обострение ситуации в днр и лнр

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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Более 14 тысяч резервистов территориальной обороны Украины призовут на учения в отдельных районах и областях на 30 дней, сообщила в среду пресс-служба офиса президента страны Владимира Зеленского.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны."В ближайшее время будет организовано и проведено собрание резервистов территориальной обороны по всей стране. Прежде всего, на учения на 30 суток будет призвано 14 200 резервистов в отдельных районах и областях", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что проведение первых тренировок запланировано в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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северодонецк

краматорск

мариуполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, северодонецк, краматорск, мариуполь, украина