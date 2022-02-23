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Южная Корея успешно испытала ракету L-SAM
Южная Корея успешно испытала ракету L-SAM - РИА Новости, 23.02.2022
Южная Корея успешно испытала ракету L-SAM
Южная Корея объявила в среду об успешном испытании находящейся в стадии разработки ракеты дальнего радиуса действия "земля-воздух" (L-SAM) для противодействия... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T13:01
2022-02-23T13:01
кндр (северная корея)
сша
южная корея
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Южная Корея объявила в среду об успешном испытании находящейся в стадии разработки ракеты дальнего радиуса действия "земля-воздух" (L-SAM) для противодействия ракетному потенциалу КНДР, сообщило информационное агентство Рёнхап со ссылкой на информированный источник.Испытание проходило в 150 километрах к югу от Сеула, на комплексном полигоне Анхын в уезде Тхэан провинции Чхунчхон-Намдо. Агентство отмечает, что разработка ракеты ведется в ответ на недавние испытания в КНДР, в частности, сверхзвуковых ракет.Детали испытания L-SAM в Южной Корее неизвестны, но были нацелены на то, чтобы проверить, сможет ли ракета подняться по заданной траектории и упасть в нужном месте.Как сообщает Рёнхап, южнокорейские военные планируют разместить L-SAM к 2026 году в рамках ракетной программы, направленной на перехват ракет противника на высоте 50-60 километров.Предполагается, что L-SAM станет ключевой частью этой программы наряду с ракетами PAC-3 и ракет среднего радиуса действия "земля-воздух". Войска США также располагают противоракетной батареей ракет системы THAAD.
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Варвара Скокшина
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кндр (северная корея), сша, южная корея, в мире
13:01 23.02.2022
 
Южная Корея успешно испытала ракету L-SAM

Южная Корея испытала ракету L-SAM для противодействия ракетной программе КНДР

© AFP 2022 / South Korean Defence MinistryВоенный Южной Кореи
Военный Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / South Korean Defence Ministry
Военный Южной Кореи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Южная Корея объявила в среду об успешном испытании находящейся в стадии разработки ракеты дальнего радиуса действия "земля-воздух" (L-SAM) для противодействия ракетному потенциалу КНДР, сообщило информационное агентство Рёнхап со ссылкой на информированный источник.
Испытание проходило в 150 километрах к югу от Сеула, на комплексном полигоне Анхын в уезде Тхэан провинции Чхунчхон-Намдо. Агентство отмечает, что разработка ракеты ведется в ответ на недавние испытания в КНДР, в частности, сверхзвуковых ракет.
Детали испытания L-SAM в Южной Корее неизвестны, но были нацелены на то, чтобы проверить, сможет ли ракета подняться по заданной траектории и упасть в нужном месте.
Как сообщает Рёнхап, южнокорейские военные планируют разместить L-SAM к 2026 году в рамках ракетной программы, направленной на перехват ракет противника на высоте 50-60 километров.
Предполагается, что L-SAM станет ключевой частью этой программы наряду с ракетами PAC-3 и ракет среднего радиуса действия "земля-воздух". Войска США также располагают противоракетной батареей ракет системы THAAD.
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Южная Корея может помочь с поставками газа в Европу "при необходимости"
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
КНДР (Северная Корея)СШАЮжная КореяВ мире
 
 
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