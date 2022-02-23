https://ria.ru/20220223/raketa-1774523756.html
Южная Корея успешно испытала ракету L-SAM
Южная Корея успешно испытала ракету L-SAM - РИА Новости, 23.02.2022
Южная Корея успешно испытала ракету L-SAM
Южная Корея объявила в среду об успешном испытании находящейся в стадии разработки ракеты дальнего радиуса действия "земля-воздух" (L-SAM) для противодействия... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T13:01
2022-02-23T13:01
2022-02-23T13:01
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Южная Корея объявила в среду об успешном испытании находящейся в стадии разработки ракеты дальнего радиуса действия "земля-воздух" (L-SAM) для противодействия ракетному потенциалу КНДР, сообщило информационное агентство Рёнхап со ссылкой на информированный источник.Испытание проходило в 150 километрах к югу от Сеула, на комплексном полигоне Анхын в уезде Тхэан провинции Чхунчхон-Намдо. Агентство отмечает, что разработка ракеты ведется в ответ на недавние испытания в КНДР, в частности, сверхзвуковых ракет.Детали испытания L-SAM в Южной Корее неизвестны, но были нацелены на то, чтобы проверить, сможет ли ракета подняться по заданной траектории и упасть в нужном месте.Как сообщает Рёнхап, южнокорейские военные планируют разместить L-SAM к 2026 году в рамках ракетной программы, направленной на перехват ракет противника на высоте 50-60 километров.Предполагается, что L-SAM станет ключевой частью этой программы наряду с ракетами PAC-3 и ракет среднего радиуса действия "земля-воздух". Войска США также располагают противоракетной батареей ракет системы THAAD.
https://ria.ru/20220213/gaz-1772535608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр (северная корея), сша, южная корея, в мире
Южная Корея успешно испытала ракету L-SAM
Южная Корея испытала ракету L-SAM для противодействия ракетной программе КНДР