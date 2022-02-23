https://ria.ru/20220223/puteshestviya-1774398465.html
Эксперты назвали стоимость отдыха для туристов на 23 февраля
Эксперты назвали стоимость отдыха для туристов на 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2022
Эксперты назвали стоимость отдыха для туристов на 23 февраля
Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на 23 февраля и сколько денег готовы потратить на такой отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T08:04
2022-02-23T08:04
2022-02-23T08:04
туризм
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новости - туризм
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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мальдивы
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на 23 февраля и сколько денег готовы потратить на такой отдых, сообщает АТОР.Аналитики ассоциации изучили статистику продаж путевок на период, захватывающий праздничную дату, и выяснили, что 40 процентов пользователей отметят День защитника Отечества на курортах Египта. На втором месте по популярности — ОАЭ, куда продано 12 процентов туров. У Доминиканы — "бронза": ее выбрал каждый десятый путешественник. В поездку по России отправятся 8,5 процента организованных туристов. Самые популярные направления — Сочи, горнолыжные курорты Кавказа и Сибири, Кавминводы и Крым. Куба и Турция привлекают по шесть процентов пользователей.За туры, захватывающие 23 февраля, путешественники платили от 60 до 500 тысяч рублей. Самыми дешевыми оказались короткие поездки по России: средний чек составил 60 тысяч рублей на семью из трех человек. На втором месте — Турция (73,2 тысячи рублей), на третьем — Египет (80,7 тысячи рублей).За отдых в ОАЭ придется отдать в среднем не менее 100 тысяч рублей. Туры на горнолыжные курорты Болгарии стоят от 114 тысяч рублей, а поездка на Карибы — в Венесуэлу — от 119 тысяч рублей. Средний чек визита на Кубу — 152 тысячи рублей, в Доминикану — 234 тысячи рублей. За тур на Мальдивы отдыхающие платят в среднем 500 тысяч рублей на семью.
https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html
https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html
россия
кавказ
мальдивы
доминикана
куба
турция
египет
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, новости - туризм, россия, кавказ, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, мальдивы, доминикана, куба, турция, египет, 23 февраля, республика крым, сочи, минеральные воды, оаэ, болгария, венесуэла
Эксперты назвали стоимость отдыха для туристов на 23 февраля
АТОР: Египет стал самым популярным направлением для путешествий на 23 февраля
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на 23 февраля и сколько денег готовы потратить на такой отдых, сообщает
АТОР.
Аналитики ассоциации изучили статистику продаж путевок на период, захватывающий праздничную дату, и выяснили, что 40 процентов пользователей отметят День защитника Отечества на курортах Египта.
На втором месте по популярности — ОАЭ, куда продано 12 процентов туров. У Доминиканы — "бронза": ее выбрал каждый десятый путешественник.
В поездку по России отправятся 8,5 процента организованных туристов. Самые популярные направления — Сочи, горнолыжные курорты Кавказа и Сибири, Кавминводы и Крым. Куба и Турция привлекают по шесть процентов пользователей.
За туры, захватывающие 23 февраля, путешественники платили от 60 до 500 тысяч рублей. Самыми дешевыми оказались короткие поездки по России: средний чек составил 60 тысяч рублей на семью из трех человек. На втором месте — Турция (73,2 тысячи рублей), на третьем — Египет (80,7 тысячи рублей).
За отдых в ОАЭ придется отдать в среднем не менее 100 тысяч рублей. Туры на горнолыжные курорты Болгарии стоят от 114 тысяч рублей, а поездка на Карибы — в Венесуэлу — от 119 тысяч рублей. Средний чек визита на Кубу — 152 тысячи рублей, в Доминикану — 234 тысячи рублей. За тур на Мальдивы отдыхающие платят в среднем 500 тысяч рублей на семью.