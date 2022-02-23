https://ria.ru/20220223/puteshestviya-1774398465.html

Эксперты назвали стоимость отдыха для туристов на 23 февраля

Эксперты назвали стоимость отдыха для туристов на 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2022

Эксперты назвали стоимость отдыха для туристов на 23 февраля

Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на 23 февраля и сколько денег готовы потратить на такой отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T08:04

2022-02-23T08:04

2022-02-23T08:04

туризм

туристы

новости - туризм

россия

кавказ

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

мальдивы

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда туристы планируют поехать на 23 февраля и сколько денег готовы потратить на такой отдых, сообщает АТОР.Аналитики ассоциации изучили статистику продаж путевок на период, захватывающий праздничную дату, и выяснили, что 40 процентов пользователей отметят День защитника Отечества на курортах Египта. На втором месте по популярности — ОАЭ, куда продано 12 процентов туров. У Доминиканы — "бронза": ее выбрал каждый десятый путешественник. В поездку по России отправятся 8,5 процента организованных туристов. Самые популярные направления — Сочи, горнолыжные курорты Кавказа и Сибири, Кавминводы и Крым. Куба и Турция привлекают по шесть процентов пользователей.За туры, захватывающие 23 февраля, путешественники платили от 60 до 500 тысяч рублей. Самыми дешевыми оказались короткие поездки по России: средний чек составил 60 тысяч рублей на семью из трех человек. На втором месте — Турция (73,2 тысячи рублей), на третьем — Египет (80,7 тысячи рублей).За отдых в ОАЭ придется отдать в среднем не менее 100 тысяч рублей. Туры на горнолыжные курорты Болгарии стоят от 114 тысяч рублей, а поездка на Карибы — в Венесуэлу — от 119 тысяч рублей. Средний чек визита на Кубу — 152 тысячи рублей, в Доминикану — 234 тысячи рублей. За тур на Мальдивы отдыхающие платят в среднем 500 тысяч рублей на семью.

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html

россия

кавказ

мальдивы

доминикана

куба

турция

египет

республика крым

сочи

минеральные воды

оаэ

болгария

венесуэла

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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