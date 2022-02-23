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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/prolivy-1774579628.html
Посол Украины предложил способ перекрыть России черноморские проливы
Посол Украины предложил способ перекрыть России черноморские проливы - РИА Новости, 23.02.2022
Посол Украины предложил способ перекрыть России черноморские проливы
Киев может предложить Турции рассмотреть вопрос о закрытии для российских судов доступа к проливам в Черном море в случае "военных действий против Украины",... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T20:15
2022-02-23T22:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
ростовская область
дарданеллы
россия
украина
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Киев может предложить Турции рассмотреть вопрос о закрытии для российских судов доступа к проливам в Черном море в случае "военных действий против Украины", заявил посол Украины в Турции Василий Боднар."Мы считаем, что в случае масштабного военного вторжения или начала военных действий против Украины - когда война станет не только де-факто, но и де-юре - мы попросим правительство Турции рассмотреть возможность закрытия черноморских проливов для государства-агрессора", - заявил дипломат агентству Рейтер.По его словам, Украина предложила "ряд инициатив, начиная от методов консультаций между сторонами, вплоть до создания общего механизма реагирования на угрозы безопасности в нашем регионе".Конвенция Монтрё регулирует статус проливов Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/priznanie-1774562588.html
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, ростовская область, дарданеллы, россия, украина, василий боднар, владимир путин, признание днр и лнр в россии
20:15 23.02.2022 (обновлено: 22:43 23.02.2022)
 
Посол Украины предложил способ перекрыть России черноморские проливы

Посол Украины Боднар: Киев может предложить Турции перекрыть России черноморские проливы

© Pixabay / Pixabay / Ugur KeskinДевичья башня в Стамбуле
Девичья башня в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Pixabay / Pixabay / Ugur Keskin
Девичья башня в Стамбуле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Киев может предложить Турции рассмотреть вопрос о закрытии для российских судов доступа к проливам в Черном море в случае "военных действий против Украины", заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
"Мы считаем, что в случае масштабного военного вторжения или начала военных действий против Украины - когда война станет не только де-факто, но и де-юре - мы попросим правительство Турции рассмотреть возможность закрытия черноморских проливов для государства-агрессора", - заявил дипломат агентству Рейтер.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров ручей - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 17:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин и Эрдоган обсудили признание Россией ДНР и ЛНР
По его словам, Украина предложила "ряд инициатив, начиная от методов консультаций между сторонами, вплоть до создания общего механизма реагирования на угрозы безопасности в нашем регионе".
Конвенция Монтрё регулирует статус проливов Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военный в Донецкой области
Вчера, 19:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев с самого начала вынашивал планы реванша с Донбассом, заявил Небензя
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинРостовская областьДарданеллыРоссияУкраинаВасилий БоднарВладимир ПутинПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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