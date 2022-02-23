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Посол Украины предложил способ перекрыть России черноморские проливы

Посол Украины предложил способ перекрыть России черноморские проливы - РИА Новости, 23.02.2022

Посол Украины предложил способ перекрыть России черноморские проливы

Киев может предложить Турции рассмотреть вопрос о закрытии для российских судов доступа к проливам в Черном море в случае "военных действий против Украины",... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T20:15

2022-02-23T20:15

2022-02-23T22:43

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в мире

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украина

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Киев может предложить Турции рассмотреть вопрос о закрытии для российских судов доступа к проливам в Черном море в случае "военных действий против Украины", заявил посол Украины в Турции Василий Боднар."Мы считаем, что в случае масштабного военного вторжения или начала военных действий против Украины - когда война станет не только де-факто, но и де-юре - мы попросим правительство Турции рассмотреть возможность закрытия черноморских проливов для государства-агрессора", - заявил дипломат агентству Рейтер.По его словам, Украина предложила "ряд инициатив, начиная от методов консультаций между сторонами, вплоть до создания общего механизма реагирования на угрозы безопасности в нашем регионе".Конвенция Монтрё регулирует статус проливов Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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ростовская область

дарданеллы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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