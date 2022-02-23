https://ria.ru/20220223/priznanie-1774576706.html
Небензя заявил, что ЛНР и ДНР восемь лет ждали признания России
Небензя заявил, что ЛНР и ДНР восемь лет ждали признания России - РИА Новости, 23.02.2022
Небензя заявил, что ЛНР и ДНР восемь лет ждали признания России
ДНР и ЛНР ждали признания со стороны РФ 8 лет, надежда на диалог с Киевом теплилась, но "майданная власть" таких намерений не имела, заявил в среду на ГА ООН... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T19:50
2022-02-23T19:50
2022-02-23T22:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
признание днр и лнр в россии
украина
василий небензя
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ООН, 23 фев - РИА Новости. ДНР и ЛНР ждали признания со стороны РФ 8 лет, надежда на диалог с Киевом теплилась, но "майданная власть" таких намерений не имела, заявил в среду на ГА ООН постпред России Василий Небензя."Дончанам и Луганчанам <...> пришлось ждать нашего признания долгих 8 лет, в течение которых все еще теплилась надежда на то, что Киев одумается и начнет диалог со своими гражданами, однако "майданная власть" подобных планов не имела", - сказал Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, признание днр и лнр в россии, украина, василий небензя
19:50 23.02.2022 (обновлено: 22:45 23.02.2022)
Небензя заявил, что ЛНР и ДНР восемь лет ждали признания России
Небензя: ЛНР и ДНР восемь лет ждали признания России, надежда на диалог с Киевом теплилась