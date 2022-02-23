https://ria.ru/20220223/priznanie-1774576706.html

Небензя заявил, что ЛНР и ДНР восемь лет ждали признания России

Небензя заявил, что ЛНР и ДНР восемь лет ждали признания России - РИА Новости, 23.02.2022

Небензя заявил, что ЛНР и ДНР восемь лет ждали признания России

ДНР и ЛНР ждали признания со стороны РФ 8 лет, надежда на диалог с Киевом теплилась, но "майданная власть" таких намерений не имела, заявил в среду на ГА ООН... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T19:50

2022-02-23T19:50

2022-02-23T22:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

признание днр и лнр в россии

украина

василий небензя

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ООН, 23 фев - РИА Новости. ДНР и ЛНР ждали признания со стороны РФ 8 лет, надежда на диалог с Киевом теплилась, но "майданная власть" таких намерений не имела, заявил в среду на ГА ООН постпред России Василий Небензя."Дончанам и Луганчанам <...> пришлось ждать нашего признания долгих 8 лет, в течение которых все еще теплилась надежда на то, что Киев одумается и начнет диалог со своими гражданами, однако "майданная власть" подобных планов не имела", - сказал Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Петр Попадюк

в мире, киев, признание днр и лнр в россии, украина, василий небензя