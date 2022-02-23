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Небензя: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации

Небензя: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации - РИА Новости, 23.02.2022

Небензя: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации

Россия приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, убедившись в безнадежности ситуации в условиях "неприкрытого геноцида" РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T19:45

2022-02-23T19:45

2022-02-23T20:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

василий небензя

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Россия приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, убедившись в безнадежности ситуации в условиях "неприкрытого геноцида" со стороны Киева, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Убедившись в безнадежности ситуации, мы приняли решение о том, что народ Донбасса имеет право считать себя независимым... В условиях неприкрытого геноцида и попрания главного права человека - права на жизнь - наша страна не могла более оставаться безучастной к судьбе четырех миллионов донбассцев", - сказал он на заседании Генассамблеи ООН."Мы руководствовались прежде всего тем, что высшая ценность - это человеческая жизнь. Критикуя нас за это решение, вы проявляете полное безразличие к судьбе дончан и луганчан, как это делали Киев и его западные кураторы все восемь лет конфликта", - добавил Небензя.Он предупредил, что конфликт далеко не исчерпан. "Обстрелы мирных кварталов обеих республик не прекратились. Запад продолжает науськивать, подбадривать и вооружать Киев", - сказал дипломат. Он добавил, что теперь, когда безопасность обеих республик обеспечивают российские военные, с нарушителями режима прекращения огня "либеральничать никто не станет".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

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