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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/priznanie-1774576180.html
Небензя: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации
Небензя: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации - РИА Новости, 23.02.2022
Небензя: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации
Россия приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, убедившись в безнадежности ситуации в условиях "неприкрытого геноцида" РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T19:45
2022-02-23T20:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
василий небензя
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Россия приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, убедившись в безнадежности ситуации в условиях "неприкрытого геноцида" со стороны Киева, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Убедившись в безнадежности ситуации, мы приняли решение о том, что народ Донбасса имеет право считать себя независимым... В условиях неприкрытого геноцида и попрания главного права человека - права на жизнь - наша страна не могла более оставаться безучастной к судьбе четырех миллионов донбассцев", - сказал он на заседании Генассамблеи ООН."Мы руководствовались прежде всего тем, что высшая ценность - это человеческая жизнь. Критикуя нас за это решение, вы проявляете полное безразличие к судьбе дончан и луганчан, как это делали Киев и его западные кураторы все восемь лет конфликта", - добавил Небензя.Он предупредил, что конфликт далеко не исчерпан. "Обстрелы мирных кварталов обеих республик не прекратились. Запад продолжает науськивать, подбадривать и вооружать Киев", - сказал дипломат. Он добавил, что теперь, когда безопасность обеих республик обеспечивают российские военные, с нарушителями режима прекращения огня "либеральничать никто не станет".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, василий небензя
19:45 23.02.2022 (обновлено: 20:42 23.02.2022)
 
Небензя: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации

Постпред в ООН Небензя: с нарушителями режима прекращения огня не будут "либеральничать"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Россия приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, убедившись в безнадежности ситуации в условиях "неприкрытого геноцида" со стороны Киева, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Убедившись в безнадежности ситуации, мы приняли решение о том, что народ Донбасса имеет право считать себя независимым... В условиях неприкрытого геноцида и попрания главного права человека - права на жизнь - наша страна не могла более оставаться безучастной к судьбе четырех миллионов донбассцев", - сказал он на заседании Генассамблеи ООН.
"Мы руководствовались прежде всего тем, что высшая ценность - это человеческая жизнь. Критикуя нас за это решение, вы проявляете полное безразличие к судьбе дончан и луганчан, как это делали Киев и его западные кураторы все восемь лет конфликта", - добавил Небензя.
Он предупредил, что конфликт далеко не исчерпан. "Обстрелы мирных кварталов обеих республик не прекратились. Запад продолжает науськивать, подбадривать и вооружать Киев", - сказал дипломат. Он добавил, что теперь, когда безопасность обеих республик обеспечивают российские военные, с нарушителями режима прекращения огня "либеральничать никто не станет".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВасилий Небензя
 
 
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