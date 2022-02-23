19:45 23.02.2022 (обновлено: 20:42 23.02.2022)
Небензя: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации
Постпред в ООН Небензя: с нарушителями режима прекращения огня не будут "либеральничать"
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Россия приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, убедившись в безнадежности ситуации в условиях "неприкрытого геноцида" со стороны Киева, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Убедившись в безнадежности ситуации, мы приняли решение о том, что народ Донбасса имеет право считать себя независимым... В условиях неприкрытого геноцида и попрания главного права человека - права на жизнь - наша страна не могла более оставаться безучастной к судьбе четырех миллионов донбассцев", - сказал он на заседании Генассамблеи ООН.
"Мы руководствовались прежде всего тем, что высшая ценность - это человеческая жизнь. Критикуя нас за это решение, вы проявляете полное безразличие к судьбе дончан и луганчан, как это делали Киев и его западные кураторы все восемь лет конфликта", - добавил Небензя.
Он предупредил, что конфликт далеко не исчерпан. "Обстрелы мирных кварталов обеих республик не прекратились. Запад продолжает науськивать, подбадривать и вооружать Киев", - сказал дипломат. Он добавил, что теперь, когда безопасность обеих республик обеспечивают российские военные, с нарушителями режима прекращения огня "либеральничать никто не станет".
Опубликовано: Наталья Макарова