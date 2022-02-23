https://ria.ru/20220223/prestupleniya-1774552895.html

СК располагает доказательствами причастности ВСУ к преступлениям в Донбассе

СК располагает доказательствами причастности ВСУ к преступлениям в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022

СК располагает доказательствами причастности ВСУ к преступлениям в Донбассе

СК РФ имеет доказательства причастности к военным преступлениям с 2014 года в Донбассе бывших и нынешних военных чинов Украины, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:33

2022-02-23T16:33

2022-02-23T16:46

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

следственный комитет россии (ск рф)

украина

вооруженные силы украины

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. СК РФ имеет доказательства причастности к военным преступлениям с 2014 года в Донбассе бывших и нынешних военных чинов Украины, сообщается на сайте ведомства.Как сообщается в информации, украинская власть и представители военизированных формирований, пренебрегая нормами международных актов и договоров, продолжают уничтожать мирное население, не прекращая постоянные обстрелы населённых пунктов Луганской и Донецкой народных республик.В частности, указывается, что почти за "восемь лет жертвой этих массированных обстрелов из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения становится мирное население, которое не участвует в вооруженном конфликте"."Есть доказательства причастности к военным преступлениям бывших командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко; командующего военно-воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова; командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаила Забродского; командующего силами специальных операций ВСУ Игоря Лунева; заместителя министра обороны Украины Олега Шевчука; заместителя министра обороны Украины Александра Дубляна; заместителей начальника Генерального штаба МО Украины Сергея Бессараба и Владимира Хижнего; начальника штаба – первого заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ Сергея Наева; командира 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Шпанко; командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Сергея Собко; командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Олега Гончарука; командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гнатова; командира 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кокорева и командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко. На них также лежит ответственность за гибель людей и разрушения населенных пунктов Донбасса", - говорится в сообщении.Так, указывается, что среди фигурантов - лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе представители руководящего состава ВСУ. Так, командир 27-го реактивного артиллерийского полка Вооруженных сил Украины полковник Валерий Исмаилов причастен к организации обстрелов российской территории в июне-августе 2014 года.Кроме того, российские следователи установили, что среди фигурантов не только силовики и военнослужащие, но также представители государственных структур Украины и высшего военного командования - как бывшие, так и действующие."Очевидны преступления бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которые публично призывали к осуществлению террористической деятельности. Стоит сказать, что в отношении бывшего министра обороны и кандидата на пост президента Украины Гриценко уже вынесен приговор. Заочно он осужден к шесим годам лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении."Бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко также являются фигурантами уголовного дела, так как отдавали приказы с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан, проживающих на территории Луганской и Донецкой народных республик. Это лишь часть фигурантов, которые причастны к совершению жестоких преступлений и привлекаются к уголовной ответственности Следственным комитетом России", - поясняется в релизе.Также российским следствием привлекаются бывшие имнистр внутренних дел Украины Аваков, губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, председатель Верховной рады Александр Турчинов.

https://ria.ru/20220223/donbass-1774551429.html

https://ria.ru/20220223/vsu-1774538746.html

https://ria.ru/20220223/donbass-1774545698.html

украина

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, анатолий гриценко, валерий гелетей, михаил забродский, донецкая народная республика, днепропетровская область, верховная рада украины