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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/prestupleniya-1774552895.html
СК располагает доказательствами причастности ВСУ к преступлениям в Донбассе
СК располагает доказательствами причастности ВСУ к преступлениям в Донбассе - РИА Новости, 23.02.2022
СК располагает доказательствами причастности ВСУ к преступлениям в Донбассе
СК РФ имеет доказательства причастности к военным преступлениям с 2014 года в Донбассе бывших и нынешних военных чинов Украины, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:33
2022-02-23T16:46
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
следственный комитет россии (ск рф)
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. СК РФ имеет доказательства причастности к военным преступлениям с 2014 года в Донбассе бывших и нынешних военных чинов Украины, сообщается на сайте ведомства.Как сообщается в информации, украинская власть и представители военизированных формирований, пренебрегая нормами международных актов и договоров, продолжают уничтожать мирное население, не прекращая постоянные обстрелы населённых пунктов Луганской и Донецкой народных республик.В частности, указывается, что почти за "восемь лет жертвой этих массированных обстрелов из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения становится мирное население, которое не участвует в вооруженном конфликте"."Есть доказательства причастности к военным преступлениям бывших командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко; командующего военно-воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова; командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаила Забродского; командующего силами специальных операций ВСУ Игоря Лунева; заместителя министра обороны Украины Олега Шевчука; заместителя министра обороны Украины Александра Дубляна; заместителей начальника Генерального штаба МО Украины Сергея Бессараба и Владимира Хижнего; начальника штаба – первого заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ Сергея Наева; командира 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Шпанко; командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Сергея Собко; командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Олега Гончарука; командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гнатова; командира 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кокорева и командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко. На них также лежит ответственность за гибель людей и разрушения населенных пунктов Донбасса", - говорится в сообщении.Так, указывается, что среди фигурантов - лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе представители руководящего состава ВСУ. Так, командир 27-го реактивного артиллерийского полка Вооруженных сил Украины полковник Валерий Исмаилов причастен к организации обстрелов российской территории в июне-августе 2014 года.Кроме того, российские следователи установили, что среди фигурантов не только силовики и военнослужащие, но также представители государственных структур Украины и высшего военного командования - как бывшие, так и действующие."Очевидны преступления бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которые публично призывали к осуществлению террористической деятельности. Стоит сказать, что в отношении бывшего министра обороны и кандидата на пост президента Украины Гриценко уже вынесен приговор. Заочно он осужден к шесим годам лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении."Бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко также являются фигурантами уголовного дела, так как отдавали приказы с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан, проживающих на территории Луганской и Донецкой народных республик. Это лишь часть фигурантов, которые причастны к совершению жестоких преступлений и привлекаются к уголовной ответственности Следственным комитетом России", - поясняется в релизе.Также российским следствием привлекаются бывшие имнистр внутренних дел Украины Аваков, губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, председатель Верховной рады Александр Турчинов.
https://ria.ru/20220223/donbass-1774551429.html
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, анатолий гриценко, валерий гелетей, михаил забродский, донецкая народная республика, днепропетровская область, верховная рада украины
16:33 23.02.2022 (обновлено: 16:46 23.02.2022)
 
СК располагает доказательствами причастности ВСУ к преступлениям в Донбассе

СК имеет доказательства причастности военных чинов Украины к преступлениям в Донбассе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. СК РФ имеет доказательства причастности к военным преступлениям с 2014 года в Донбассе бывших и нынешних военных чинов Украины, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщается в информации, украинская власть и представители военизированных формирований, пренебрегая нормами международных актов и договоров, продолжают уничтожать мирное население, не прекращая постоянные обстрелы населённых пунктов Луганской и Донецкой народных республик.
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В частности, указывается, что почти за "восемь лет жертвой этих массированных обстрелов из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения становится мирное население, которое не участвует в вооруженном конфликте".
"Есть доказательства причастности к военным преступлениям бывших командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко; командующего военно-воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова; командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаила Забродского; командующего силами специальных операций ВСУ Игоря Лунева; заместителя министра обороны Украины Олега Шевчука; заместителя министра обороны Украины Александра Дубляна; заместителей начальника Генерального штаба МО Украины Сергея Бессараба и Владимира Хижнего; начальника штаба – первого заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ Сергея Наева; командира 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Шпанко; командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Сергея Собко; командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Олега Гончарука; командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гнатова; командира 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кокорева и командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко. На них также лежит ответственность за гибель людей и разрушения населенных пунктов Донбасса", - говорится в сообщении.
Так, указывается, что среди фигурантов - лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе представители руководящего состава ВСУ. Так, командир 27-го реактивного артиллерийского полка Вооруженных сил Украины полковник Валерий Исмаилов причастен к организации обстрелов российской территории в июне-августе 2014 года.
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Кроме того, российские следователи установили, что среди фигурантов не только силовики и военнослужащие, но также представители государственных структур Украины и высшего военного командования - как бывшие, так и действующие.
"Очевидны преступления бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которые публично призывали к осуществлению террористической деятельности. Стоит сказать, что в отношении бывшего министра обороны и кандидата на пост президента Украины Гриценко уже вынесен приговор. Заочно он осужден к шесим годам лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
"Бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко также являются фигурантами уголовного дела, так как отдавали приказы с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан, проживающих на территории Луганской и Донецкой народных республик. Это лишь часть фигурантов, которые причастны к совершению жестоких преступлений и привлекаются к уголовной ответственности Следственным комитетом России", - поясняется в релизе.
Также российским следствием привлекаются бывшие имнистр внутренних дел Украины Аваков, губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, председатель Верховной рады Александр Турчинов.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
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