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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/preduprezhdenie-1774587973.html
СМИ: США предупредили Зеленского о "вторжении" России в течение 48 часов
СМИ: США предупредили Зеленского о "вторжении" России в течение 48 часов - РИА Новости, 23.02.2022
СМИ: США предупредили Зеленского о "вторжении" России в течение 48 часов
Издание Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке утверждает, что администрация США заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому о высокой... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T21:29
2022-02-23T22:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
василий небензя
ростовская область
киев
россия
оон
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Издание Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке утверждает, что администрация США заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому о высокой вероятности "российского вторжения" в течение ближайших двух суток."Президент Украины предупрежден, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов, исходя из данных разведки США", - цитирует издание свой источник.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев при Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все, чтобы разрушить минские соглашения по Донбассу. Небензя добавил, что важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы ЛНР и ДНР. По его словам, РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни в Донбассе не допустит, а Запад, добавил он, беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/obstrel-1774571312.html
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в мире, владимир зеленский, василий небензя, ростовская область, киев, россия, оон, признание днр и лнр в россии, владимир путин
21:29 23.02.2022 (обновлено: 22:38 23.02.2022)
 
СМИ: США предупредили Зеленского о "вторжении" России в течение 48 часов

Newsweek: США предупредили Зеленского о "вторжении" России на Украину в течение 48 часов

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Издание Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке утверждает, что администрация США заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому о высокой вероятности "российского вторжения" в течение ближайших двух суток.
"Президент Украины предупрежден, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов, исходя из данных разведки США", - цитирует издание свой источник.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 19:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Съемочная группа канала "Звезда" попала под обстрел ВСУ в пригороде Донецка
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев при Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все, чтобы разрушить минские соглашения по Донбассу. Небензя добавил, что важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы ЛНР и ДНР. По его словам, РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни в Донбассе не допустит, а Запад, добавил он, беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военный в Донецкой области
Вчера, 19:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев с самого начала вынашивал планы реванша с Донбассом, заявил Небензя
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВасилий НебензяРостовская областьКиевРоссияООНПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир Путин
 
 
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