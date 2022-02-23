https://ria.ru/20220223/preduprezhdenie-1774587973.html

СМИ: США предупредили Зеленского о "вторжении" России в течение 48 часов

СМИ: США предупредили Зеленского о "вторжении" России в течение 48 часов - РИА Новости, 23.02.2022

СМИ: США предупредили Зеленского о "вторжении" России в течение 48 часов

Издание Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке утверждает, что администрация США заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому о высокой... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T21:29

2022-02-23T21:29

2022-02-23T22:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

василий небензя

ростовская область

киев

россия

оон

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Издание Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке утверждает, что администрация США заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому о высокой вероятности "российского вторжения" в течение ближайших двух суток."Президент Украины предупрежден, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов, исходя из данных разведки США", - цитирует издание свой источник.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев при Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все, чтобы разрушить минские соглашения по Донбассу. Небензя добавил, что важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы ЛНР и ДНР. По его словам, РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни в Донбассе не допустит, а Запад, добавил он, беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/obstrel-1774571312.html

https://ria.ru/20220223/revansh-1774574073.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир зеленский, василий небензя, ростовская область, киев, россия, оон, признание днр и лнр в россии, владимир путин