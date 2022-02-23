https://ria.ru/20220223/pamyatnik-1774351478.html

"Есть такая профессия — Родину защищать". "Офицеров" отлили в бронзе

"Есть такая профессия — Родину защищать". "Офицеров" отлили в бронзе - РИА Новости, 23.02.2022

"Есть такая профессия — Родину защищать". "Офицеров" отлили в бронзе

В Екатеринбурге появился памятник, посвященный героям легендарного советского фильма "Офицеры". Торжественное открытие монумента — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T08:00

2022-02-23T08:00

2022-02-23T08:16

фото

екатеринбург

день защитника отечества

общество

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В Екатеринбурге появился памятник, посвященный героям легендарного советского фильма "Офицеры". Торжественное открытие монумента — в фотоленте Ria.ru.

екатеринбург

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, екатеринбург, день защитника отечества, общество