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"Есть такая профессия — Родину защищать". "Офицеров" отлили в бронзе
"Есть такая профессия — Родину защищать". "Офицеров" отлили в бронзе - РИА Новости, 23.02.2022
"Есть такая профессия — Родину защищать". "Офицеров" отлили в бронзе
В Екатеринбурге появился памятник, посвященный героям легендарного советского фильма "Офицеры". Торжественное открытие монумента — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 23.02.2022
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фото
екатеринбург
день защитника отечества
общество
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В Екатеринбурге появился памятник, посвященный героям легендарного советского фильма "Офицеры". Торжественное открытие монумента — в фотоленте Ria.ru.
екатеринбург
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фото, фото, екатеринбург, день защитника отечества, общество
08:00 23.02.2022 (обновлено: 08:16 23.02.2022)
 

"Есть такая профессия — Родину защищать". "Офицеров" отлили в бронзе

Читать ria.ru в
В Екатеринбурге появился памятник, посвященный героям легендарного советского фильма "Офицеры". Торжественное открытие монумента — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Скульптурную композицию по мотивам "Офицеров" установили у входа в Екатеринбургское суворовское военное училище.

Торжественная церемония открытия памятника Есть такая профессия — Родину защищать у центрального входа Екатеринбургского суворовского военного училища
1 из 8

Скульптурную композицию по мотивам "Офицеров" установили у входа в Екатеринбургское суворовское военное училище.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Памятник создан коллективом студии военных художников имени Грекова.

Фрагмент памятника Есть такая профессия — Родину защищать на церемонии его открытия у центрального входа Екатеринбургского суворовского военного училища
2 из 8

Памятник создан коллективом студии военных художников имени Грекова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

За основу авторы взяли сцену встречи Ивана Вараввы с боевыми друзьями Алексеем и Любовью Трофимовыми и их внуком Иваном.

Открытие памятника Есть такая профессия — Родину защищать в Екатеринбурге
3 из 8

За основу авторы взяли сцену встречи Ивана Вараввы с боевыми друзьями Алексеем и Любовью Трофимовыми и их внуком Иваном.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В торжественной церемонии приняли участие воспитанники суворовского училища.

Курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища на церемонии открытия памятника Есть такая профессия — Родину защищать у центрального входа в суворовское училище.
4 из 8

В торжественной церемонии приняли участие воспитанники суворовского училища.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Монумент открыли в канун Дня защитника Отечества.

Фрагмент памятника Есть такая профессия — Родину защищать на церемонии его открытия у центрального входа Екатеринбургского суворовского военного училища
5 из 8

Монумент открыли в канун Дня защитника Отечества.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

"Для многих поколений жизнь военнослужащих начиналась именно с этого фильма, ставшего символом беззаветного служения Отчизне", — заметил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев.

На церемонии открытия памятника Есть такая профессия — Родину защищать у центрального входа Екатеринбургского суворовского военного училища
6 из 8

"Для многих поколений жизнь военнослужащих начиналась именно с этого фильма, ставшего символом беззаветного служения Отчизне", — заметил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Для сегодняшних суворовцев скульптурная композиция должна стать символом преданности Родине, примером мужества и стойкости.

Фрагмент памятника Есть такая профессия — Родину защищать на церемонии его открытия у центрального входа Екатеринбургского суворовского военного училища
7 из 8

Для сегодняшних суворовцев скульптурная композиция должна стать символом преданности Родине, примером мужества и стойкости.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Юнармейцы на церемонии открытия памятника "Есть такая профессия — Родину защищать".

Юнармейцы на церемонии открытия памятника Есть такая профессия — Родину защищать у центрального входа Екатеринбургского суворовского военного училища
8 из 8

Юнармейцы на церемонии открытия памятника "Есть такая профессия — Родину защищать".

© РИА Новости / Павел Лисицын
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ФотоЕкатеринбургДень защитника ОтечестваОбщество
 
 
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