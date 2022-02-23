"Есть такая профессия — Родину защищать". "Офицеров" отлили в бронзе
Скульптурную композицию по мотивам "Офицеров" установили у входа в Екатеринбургское суворовское военное училище.
Скульптурную композицию по мотивам "Офицеров" установили у входа в Екатеринбургское суворовское военное училище.
Памятник создан коллективом студии военных художников имени Грекова.
Памятник создан коллективом студии военных художников имени Грекова.
За основу авторы взяли сцену встречи Ивана Вараввы с боевыми друзьями Алексеем и Любовью Трофимовыми и их внуком Иваном.
За основу авторы взяли сцену встречи Ивана Вараввы с боевыми друзьями Алексеем и Любовью Трофимовыми и их внуком Иваном.
В торжественной церемонии приняли участие воспитанники суворовского училища.
В торжественной церемонии приняли участие воспитанники суворовского училища.
Монумент открыли в канун Дня защитника Отечества.
"Для многих поколений жизнь военнослужащих начиналась именно с этого фильма, ставшего символом беззаветного служения Отчизне", — заметил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев.
"Для многих поколений жизнь военнослужащих начиналась именно с этого фильма, ставшего символом беззаветного служения Отчизне", — заметил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев.
Для сегодняшних суворовцев скульптурная композиция должна стать символом преданности Родине, примером мужества и стойкости.
Для сегодняшних суворовцев скульптурная композиция должна стать символом преданности Родине, примером мужества и стойкости.
Юнармейцы на церемонии открытия памятника "Есть такая профессия — Родину защищать".
Юнармейцы на церемонии открытия памятника "Есть такая профессия — Родину защищать".