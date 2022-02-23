https://ria.ru/20220223/obstrel-1774577247.html

Киев обстрелял три населенных пункта из запрещенного оружия, заявили в ДНР

Киев обстрелял три населенных пункта из запрещенного оружия, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.02.2022

Киев обстрелял три населенных пункта из запрещенного оружия, заявили в ДНР

Украинские военные за 15 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике при использовании запрещенного вооружения, сообщает... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T19:55

2022-02-23T19:55

2022-02-23T19:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

тельманово

ситуация в днр и лнр

донбасс

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ДОНБАСС, 23 фев - РИА Новости. Украинские военные за 15 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике при использовании запрещенного вооружения, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Как говорится в сообщении, за 15 минут были зафиксированы обстрелы в направлении населенных пунктов Тельманово, Новая Марьевка и Ленинское."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 18:35 - н.п. Гранитное - н.п. Новая Марьевка: выпущено 3 мины калибром 120 мм; 18:35 - н.п. Гранитное - н.п. Тельманово: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 18:38 - н.п. Бердянское - н.п. Ленинское: выпущено 20 мин калибром 120 мм; 18:40 - н.п. Гранитное - н.п. Тельманово: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм.", - сообщает представительство.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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тельманово

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тельманово, ситуация в днр и лнр, донбасс