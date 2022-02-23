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Киев обстрелял три населенных пункта из запрещенного оружия, заявили в ДНР
Киев обстрелял три населенных пункта из запрещенного оружия, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
Киев обстрелял три населенных пункта из запрещенного оружия, заявили в ДНР
Украинские военные за 15 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике при использовании запрещенного вооружения, сообщает... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T19:55
2022-02-23T19:55
2022-02-23T19:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
тельманово
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНБАСС, 23 фев - РИА Новости. Украинские военные за 15 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике при использовании запрещенного вооружения, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Как говорится в сообщении, за 15 минут были зафиксированы обстрелы в направлении населенных пунктов Тельманово, Новая Марьевка и Ленинское."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 18:35 - н.п. Гранитное - н.п. Новая Марьевка: выпущено 3 мины калибром 120 мм; 18:35 - н.п. Гранитное - н.п. Тельманово: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 18:38 - н.п. Бердянское - н.п. Ленинское: выпущено 20 мин калибром 120 мм; 18:40 - н.п. Гранитное - н.п. Тельманово: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм.", - сообщает представительство.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тельманово, ситуация в днр и лнр, донбасс
Киев обстрелял три населенных пункта из запрещенного оружия, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: Киев обстрелял три населенных пункта из запрещенного оружия