Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/obstrel-1774577247.html
Киев обстрелял три населенных пункта из запрещенного оружия, заявили в ДНР
Киев обстрелял три населенных пункта из запрещенного оружия, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
Киев обстрелял три населенных пункта из запрещенного оружия, заявили в ДНР
Украинские военные за 15 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике при использовании запрещенного вооружения, сообщает... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T19:55
2022-02-23T19:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
тельманово
ситуация в днр и лнр
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46719240695ca673a6807e76f6bb956d.jpg
ДОНБАСС, 23 фев - РИА Новости. Украинские военные за 15 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике при использовании запрещенного вооружения, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Как говорится в сообщении, за 15 минут были зафиксированы обстрелы в направлении населенных пунктов Тельманово, Новая Марьевка и Ленинское."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 18:35 - н.п. Гранитное - н.п. Новая Марьевка: выпущено 3 мины калибром 120 мм; 18:35 - н.п. Гранитное - н.п. Тельманово: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 18:38 - н.п. Бердянское - н.п. Ленинское: выпущено 20 мин калибром 120 мм; 18:40 - н.п. Гранитное - н.п. Тельманово: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм.", - сообщает представительство.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/natisk-1774435721.html
тельманово
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245358_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_bc4c04412283a6e32bf3591627825dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тельманово, ситуация в днр и лнр, донбасс
19:55 23.02.2022
 
Киев обстрелял три населенных пункта из запрещенного оружия, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: Киев обстрелял три населенных пункта из запрещенного оружия

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденное в результате обстрела здание в Донецке
Поврежденное в результате обстрела здание в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Поврежденное в результате обстрела здание в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНБАСС, 23 фев - РИА Новости. Украинские военные за 15 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике при использовании запрещенного вооружения, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Как говорится в сообщении, за 15 минут были зафиксированы обстрелы в направлении населенных пунктов Тельманово, Новая Марьевка и Ленинское.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 18:35 - н.п. Гранитное - н.п. Новая Марьевка: выпущено 3 мины калибром 120 мм; 18:35 - н.п. Гранитное - н.п. Тельманово: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 18:38 - н.п. Бердянское - н.п. Ленинское: выпущено 20 мин калибром 120 мм; 18:40 - н.п. Гранитное - н.п. Тельманово: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм.", - сообщает представительство.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 19:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Подразделения ДНР сдерживают натиск украинских силовиков, заявил Басурин
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреТельмановоСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала