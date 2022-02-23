https://ria.ru/20220223/obrushenie-1774545475.html
В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного жилого дома
В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 23.02.2022
В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного жилого дома
Кровля многоквартирного жилого дома обрушилась в Башкирии на площади 300 квадратных метров из-за тяжести снега, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:42
2022-02-23T15:42
2022-02-23T16:05
происшествия
республика башкортостан
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Кровля многоквартирного жилого дома обрушилась в Башкирии на площади 300 квадратных метров из-за тяжести снега, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Кровля многоквартирного дома обрушилась в Бижбулякском районе Башкирии на 300 квадратных метрах из-за тяжести снега. Обрушение произошло в населенном пункте Бижбуляк на втором этаже жилого дома. Поврежденных квартир нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая площадь дома – 528 квадратных метров, в доме проживает 40 человек, в том числе 10 детей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/proisshestvie-1774545584.html
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика башкортостан
15:42 23.02.2022 (обновлено: 16:05 23.02.2022)
В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного жилого дома
В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного жилого дома на площади 300 кадратных метров