https://ria.ru/20220223/obrushenie-1774545475.html

В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного жилого дома

В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 23.02.2022

В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного жилого дома

Кровля многоквартирного жилого дома обрушилась в Башкирии на площади 300 квадратных метров из-за тяжести снега, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:42

2022-02-23T15:42

2022-02-23T16:05

происшествия

республика башкортостан

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Кровля многоквартирного жилого дома обрушилась в Башкирии на площади 300 квадратных метров из-за тяжести снега, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Кровля многоквартирного дома обрушилась в Бижбулякском районе Башкирии на 300 квадратных метрах из-за тяжести снега. Обрушение произошло в населенном пункте Бижбуляк на втором этаже жилого дома. Поврежденных квартир нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая площадь дома – 528 квадратных метров, в доме проживает 40 человек, в том числе 10 детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/proisshestvie-1774545584.html

республика башкортостан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика башкортостан