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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/nebenzya-1774581081.html
ЛНР и ДНР не уходили от выполнения Минских соглашений, заявил Небензя
ЛНР и ДНР не уходили от выполнения Минских соглашений, заявил Небензя - РИА Новости, 23.02.2022
ЛНР и ДНР не уходили от выполнения Минских соглашений, заявил Небензя
ЛНР и ДНР не уходили от выполнения минских соглашений, ожидая для себя особого статуса, надеждам не суждено было сбыться, заявил на ГА ООН постпред при... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T20:44
2022-02-23T20:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
василий небензя
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ООН, 23 фев - РИА Новости. ЛНР и ДНР не уходили от выполнения минских соглашений, ожидая для себя особого статуса, надеждам не суждено было сбыться, заявил на ГА ООН постпред при организации России Василий Небензя."Дончанам и луганчанам было очевидно, в какую Украину им предлагают вернуться, однако даже перед лицом этого они не уходили от выполнения минских соглашений, веря в то, что документ будет выполнен и у них появится особый статус", - сказал постпред России. "Как оказалось, этим надеждам не суждено было сбыться", - напомнил российский дипломат.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/priznanie-1774576180.html
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Наталья Макарова
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, василий небензя
20:44 23.02.2022
 
ЛНР и ДНР не уходили от выполнения Минских соглашений, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: ЛНР и ДНР не уходили от выполнения Минских соглашений

© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 23 фев - РИА Новости. ЛНР и ДНР не уходили от выполнения минских соглашений, ожидая для себя особого статуса, надеждам не суждено было сбыться, заявил на ГА ООН постпред при организации России Василий Небензя.
"Дончанам и луганчанам было очевидно, в какую Украину им предлагают вернуться, однако даже перед лицом этого они не уходили от выполнения минских соглашений, веря в то, что документ будет выполнен и у них появится особый статус", - сказал постпред России. "Как оказалось, этим надеждам не суждено было сбыться", - напомнил российский дипломат.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 19:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя: Россия признала ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВасилий Небензя
 
 
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