ЛНР и ДНР не уходили от выполнения Минских соглашений, заявил Небензя
Постпред при ООН Небензя: ЛНР и ДНР не уходили от выполнения Минских соглашений
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
ООН, 23 фев - РИА Новости. ЛНР и ДНР не уходили от выполнения минских соглашений, ожидая для себя особого статуса, надеждам не суждено было сбыться, заявил на ГА ООН постпред при организации России Василий Небензя.
"Дончанам и луганчанам было очевидно, в какую Украину им предлагают вернуться, однако даже перед лицом этого они не уходили от выполнения минских соглашений, веря в то, что документ будет выполнен и у них появится особый статус", - сказал постпред России. "Как оказалось, этим надеждам не суждено было сбыться", - напомнил российский дипломат.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Наталья Макарова