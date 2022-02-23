https://ria.ru/20220223/mobilizatsiya-1774581971.html

Мужская половина парламента ЛНР ушла в военкоматы

Мужская половина парламента ЛНР ушла в военкоматы - РИА Новости, 23.02.2022

Мужская половина парламента ЛНР ушла в военкоматы

Депутаты-мужчины из Народного совета ЛНР, а также их помощники и сотрудники аппарата группой отправились в военкомат, чтобы пройти мобилизацию, передает... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T20:36

2022-02-23T20:36

2022-02-23T22:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

луганск

россия

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Депутаты-мужчины из Народного совета ЛНР, а также их помощники и сотрудники аппарата группой отправились в военкомат, чтобы пройти мобилизацию, передает корреспондент РИА Новости.Сбор прошел в центре Луганска, у входа в здание Народного совета. В это время из пригородов доносились звуки артиллерийских залпов."Сегодня мы мобилизируем абсолютно всех сотрудников, всех помощников депутатов и депутатов. В том числе для того, чтобы исполнить свой гражданский долг перед родиной", — рассказал журналистам председатель Народного совета Денис Мирошниченко.По его словам, в военкомат уезжают все депутаты, кто подпадает под критерии о призыве — с 18 до 55 лет. В парламенте есть и депутаты старше 55 лет, по закону они могут мобилизоваться добровольно. Сейчас решается вопрос, будут ли они это делать, добавил Мирошниченко.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил глава государства, в случае дальнейшего кровопролития вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, где поручил обеспечить поддержание мира в Донбассе Вооруженными силами России.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/obstrel-1774577247.html

https://ria.ru/20220223/grady-1774572872.html

луганск

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, луганск, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр