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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/mobilizatsiya-1774581971.html
Мужская половина парламента ЛНР ушла в военкоматы
Мужская половина парламента ЛНР ушла в военкоматы - РИА Новости, 23.02.2022
Мужская половина парламента ЛНР ушла в военкоматы
Депутаты-мужчины из Народного совета ЛНР, а также их помощники и сотрудники аппарата группой отправились в военкомат, чтобы пройти мобилизацию, передает... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T20:36
2022-02-23T22:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
луганск
россия
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Депутаты-мужчины из Народного совета ЛНР, а также их помощники и сотрудники аппарата группой отправились в военкомат, чтобы пройти мобилизацию, передает корреспондент РИА Новости.Сбор прошел в центре Луганска, у входа в здание Народного совета. В это время из пригородов доносились звуки артиллерийских залпов."Сегодня мы мобилизируем абсолютно всех сотрудников, всех помощников депутатов и депутатов. В том числе для того, чтобы исполнить свой гражданский долг перед родиной", — рассказал журналистам председатель Народного совета Денис Мирошниченко.По его словам, в военкомат уезжают все депутаты, кто подпадает под критерии о призыве — с 18 до 55 лет. В парламенте есть и депутаты старше 55 лет, по закону они могут мобилизоваться добровольно. Сейчас решается вопрос, будут ли они это делать, добавил Мирошниченко.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил глава государства, в случае дальнейшего кровопролития вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, где поручил обеспечить поддержание мира в Донбассе Вооруженными силами России.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/obstrel-1774577247.html
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луганск
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, луганск, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
20:36 23.02.2022 (обновлено: 22:41 23.02.2022)
 
Мужская половина парламента ЛНР ушла в военкоматы

Депутаты-мужчины Народного совета ЛНР отправились в военкомат, чтобы пройти мобилизацию

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Депутаты-мужчины из Народного совета ЛНР, а также их помощники и сотрудники аппарата группой отправились в военкомат, чтобы пройти мобилизацию, передает корреспондент РИА Новости.
Сбор прошел в центре Луганска, у входа в здание Народного совета. В это время из пригородов доносились звуки артиллерийских залпов.
"Сегодня мы мобилизируем абсолютно всех сотрудников, всех помощников депутатов и депутатов. В том числе для того, чтобы исполнить свой гражданский долг перед родиной", — рассказал журналистам председатель Народного совета Денис Мирошниченко.
По его словам, в военкомат уезжают все депутаты, кто подпадает под критерии о призыве — с 18 до 55 лет. В парламенте есть и депутаты старше 55 лет, по закону они могут мобилизоваться добровольно. Сейчас решается вопрос, будут ли они это делать, добавил Мирошниченко.
Поврежденное в результате обстрела здание в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 19:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев обстрелял три населенных пункта из запрещенного оружия, заявили в ДНР
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил глава государства, в случае дальнейшего кровопролития вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, где поручил обеспечить поддержание мира в Донбассе Вооруженными силами России.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 19:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев стягивает "Грады" к линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинЛуганскРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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