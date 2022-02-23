20:36 23.02.2022 (обновлено: 22:41 23.02.2022)
Мужская половина парламента ЛНР ушла в военкоматы
Депутаты-мужчины Народного совета ЛНР отправились в военкомат, чтобы пройти мобилизацию
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
ЛУГАНСК, 23 фев — РИА Новости. Депутаты-мужчины из Народного совета ЛНР, а также их помощники и сотрудники аппарата группой отправились в военкомат, чтобы пройти мобилизацию, передает корреспондент РИА Новости.
Сбор прошел в центре Луганска, у входа в здание Народного совета. В это время из пригородов доносились звуки артиллерийских залпов.
"Сегодня мы мобилизируем абсолютно всех сотрудников, всех помощников депутатов и депутатов. В том числе для того, чтобы исполнить свой гражданский долг перед родиной", — рассказал журналистам председатель Народного совета Денис Мирошниченко.
По его словам, в военкомат уезжают все депутаты, кто подпадает под критерии о призыве — с 18 до 55 лет. В парламенте есть и депутаты старше 55 лет, по закону они могут мобилизоваться добровольно. Сейчас решается вопрос, будут ли они это делать, добавил Мирошниченко.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил глава государства, в случае дальнейшего кровопролития вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, где поручил обеспечить поддержание мира в Донбассе Вооруженными силами России.
Опубликовано: Петр Попадюк