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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/mobilizatsiya-1774536152.html
Пушилин рассказал о мобилизации в ДНР
Пушилин рассказал о мобилизации в ДНР - РИА Новости, 23.02.2022
Пушилин рассказал о мобилизации в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что мобилизация в республике идет по нарастающей, приходят, в том числе, чиновники, госслужащие и депутаты. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:42
2022-02-23T14:49
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что мобилизация в республике идет по нарастающей, приходят, в том числе, чиновники, госслужащие и депутаты."Мобилизация идет по нарастающей, мы это видим, и сейчас это и бывшие ополченцы, и просто мужчины, которые не могут оставаться в стороне, когда решается судьба Донбасса, и, конечно, это и чиновники, в том числе, и госслужащие, и депутатский корпус, который откликнулся", - заявил Пушилин на пресс-конференции.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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ситуация в днр и лнр, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс
14:42 23.02.2022 (обновлено: 14:49 23.02.2022)
 
Пушилин рассказал о мобилизации в ДНР

Глава ДНР Пушилин: мобилизация идет по нарастающей, идут и чиновники, и депутаты

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что мобилизация в республике идет по нарастающей, приходят, в том числе, чиновники, госслужащие и депутаты.
"Мобилизация идет по нарастающей, мы это видим, и сейчас это и бывшие ополченцы, и просто мужчины, которые не могут оставаться в стороне, когда решается судьба Донбасса, и, конечно, это и чиновники, в том числе, и госслужащие, и депутатский корпус, который откликнулся", - заявил Пушилин на пресс-конференции.
Жители Донецка возлагают цветы к могиле главы Донецкой народной республики Александра Захарченко - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 14:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эксперт: признание независимости ДНР и ЛНР спутало геополитические карты
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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