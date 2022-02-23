14:42 23.02.2022 (обновлено: 14:49 23.02.2022)
Пушилин рассказал о мобилизации в ДНР
Глава ДНР Пушилин: мобилизация идет по нарастающей, идут и чиновники, и депутаты
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что мобилизация в республике идет по нарастающей, приходят, в том числе, чиновники, госслужащие и депутаты.
"Мобилизация идет по нарастающей, мы это видим, и сейчас это и бывшие ополченцы, и просто мужчины, которые не могут оставаться в стороне, когда решается судьба Донбасса, и, конечно, это и чиновники, в том числе, и госслужащие, и депутатский корпус, который откликнулся", - заявил Пушилин на пресс-конференции.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Влада Копылова