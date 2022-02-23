https://ria.ru/20220223/mishustin-1774516633.html

Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2022

Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник дорог всем, кто чувствует ответственность за судьбу... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:08

2022-02-23T12:08

2022-02-23T12:08

день защитника отечества

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник дорог всем, кто чувствует ответственность за судьбу Родины, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Этот праздник дорог всем, кто любит Родину, чувствует ответственность за ее судьбу. 23 февраля мы отдаем дань уважения тем, кто сегодня стоит на страже безопасности страны. Противостоит любым угрозам, охраняет покой и мирную жизнь миллионов наших граждан. Трудится на благо развития и процветания России", - сказал глава правительства РФ.В завершение поздравления Мишустин пожелал успехов, здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20220223/prazdnik-1774018264.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день защитника отечества, михаил мишустин, россия, общество