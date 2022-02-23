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Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2022
Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник дорог всем, кто чувствует ответственность за судьбу... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:08
2022-02-23T12:08
день защитника отечества
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник дорог всем, кто чувствует ответственность за судьбу Родины, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Этот праздник дорог всем, кто любит Родину, чувствует ответственность за ее судьбу. 23 февраля мы отдаем дань уважения тем, кто сегодня стоит на страже безопасности страны. Противостоит любым угрозам, охраняет покой и мирную жизнь миллионов наших граждан. Трудится на благо развития и процветания России", - сказал глава правительства РФ.В завершение поздравления Мишустин пожелал успехов, здоровья и благополучия.
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Влада Копылова
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день защитника отечества, михаил мишустин, россия, общество
12:08 23.02.2022
 
Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Премьер Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник дорог всем, кто чувствует ответственность за судьбу Родины, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Этот праздник дорог всем, кто любит Родину, чувствует ответственность за ее судьбу. 23 февраля мы отдаем дань уважения тем, кто сегодня стоит на страже безопасности страны. Противостоит любым угрозам, охраняет покой и мирную жизнь миллионов наших граждан. Трудится на благо развития и процветания России", - сказал глава правительства РФ.
В завершение поздравления Мишустин пожелал успехов, здоровья и благополучия.
Праздничное украшение Москвы ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 00:24
День защитника Отечества
Опубликовано: Влада Копылова
 
День защитника ОтечестваМихаил МишустинРоссияОбщество
 
 
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