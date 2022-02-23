Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/mirotvortsy-1774592678.html
Глава МИД Австралии резко высказалась о заявлении Матвиенко о миротворцах
Глава МИД Австралии резко высказалась о заявлении Матвиенко о миротворцах - РИА Новости, 23.02.2022
Глава МИД Австралии резко высказалась о заявлении Матвиенко о миротворцах
Глава МИД Австралии Марис Пейн оскорбительно высказалась в отношении заявления спикера Совфеда по миротворческому характеру использования за рубежом сил ВС РФ,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T22:22
2022-02-23T22:22
обострение ситуации в днр и лнр
марис пейн
в мире
валентина матвиенко
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750670068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ccc628d62ce3239201608e8aeb8bf66.jpg
ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Глава МИД Австралии Марис Пейн оскорбительно высказалась в отношении заявления спикера Совфеда по миротворческому характеру использования за рубежом сил ВС РФ, а также в адрес российских военных.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что парламентарии, дав согласие президенту на использование российских ВС за пределами территории России, исходят из того, что это будут миротворческие силы. По ее словам, они призваны сохранить мир и стабильность на земле Донецкой и Луганской народных республик."Австралия рассматривает российское оправдание, что это (признание независимости ДНР и ЛНР) законное вмешательство, как чистую пропаганду и пик дезинформации. Тот факт, что она (Россия) называет это вводом миротворческих сил, является, на наш взгляд, абсолютно непристойным извращением принципа поддержания мира и той роли, которую играли поколения миротворцев по всему миру", - заявила Пейн на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским.По словам Пейн, Австралия поддерживает те санкционные меры в отношении РФ, о которых уже объявили ЕС, НАТО и отдельные страны в разных регионах мира, и будет вводить собственные, чтобы, как подчеркнула Пейн, "Россия заплатила высокую цену".Как сообщил Липавский, на переговорах с главой МИД Австралии, наряду с темой двусторонних отношений, весьма детально обсуждалась ситуация вокруг Украины, еще более обострившаяся после признания Россией независимости ДНР и ЛНР."Я приветствовал тот факт, что Австралия, как и страны ЕС, также предпринимает определенные санкционные шаги (в отношении РФ), которые весьма близки тем мерам, которые принял ЕС и страны в других регионах мира", - сказал Липавский.Глава чешского МИД также сообщил о том, что он подписал в среду соглашение об оказании медицинской помощи Украине в размере 10 миллионов крон (около 465 тысяч долларов).Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/mirotvortsy-1774480404.html
https://ria.ru/20220222/mirotvortsy-1774229947.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750670068_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_019b3861f796eeb2783f615ff70ac235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марис пейн, в мире, валентина матвиенко, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, нато, мид австралии
22:22 23.02.2022
 
Глава МИД Австралии резко высказалась о заявлении Матвиенко о миротворцах

Глава МИД Австралии Марис Пейн оскорбительно высказалась в отношении заявления Матвиенко

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Австралии Мариc Пейн
Министр иностранных дел Австралии Мариc Пейн - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Глава МИД Австралии Марис Пейн оскорбительно высказалась в отношении заявления спикера Совфеда по миротворческому характеру использования за рубежом сил ВС РФ, а также в адрес российских военных.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что парламентарии, дав согласие президенту на использование российских ВС за пределами территории России, исходят из того, что это будут миротворческие силы. По ее словам, они призваны сохранить мир и стабильность на земле Донецкой и Луганской народных республик.
"Австралия рассматривает российское оправдание, что это (признание независимости ДНР и ЛНР) законное вмешательство, как чистую пропаганду и пик дезинформации. Тот факт, что она (Россия) называет это вводом миротворческих сил, является, на наш взгляд, абсолютно непристойным извращением принципа поддержания мира и той роли, которую играли поколения миротворцев по всему миру", - заявила Пейн на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским.
По словам Пейн, Австралия поддерживает те санкционные меры в отношении РФ, о которых уже объявили ЕС, НАТО и отдельные страны в разных регионах мира, и будет вводить собственные, чтобы, как подчеркнула Пейн, "Россия заплатила высокую цену".
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 02:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек ООН не станет признавать российских военных в Донбассе миротворцами
Как сообщил Липавский, на переговорах с главой МИД Австралии, наряду с темой двусторонних отношений, весьма детально обсуждалась ситуация вокруг Украины, еще более обострившаяся после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.
"Я приветствовал тот факт, что Австралия, как и страны ЕС, также предпринимает определенные санкционные шаги (в отношении РФ), которые весьма близки тем мерам, которые принял ЕС и страны в других регионах мира", - сказал Липавский.
Глава чешского МИД также сообщил о том, что он подписал в среду соглашение об оказании медицинской помощи Украине в размере 10 миллионов крон (около 465 тысяч долларов).
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 06:10
Постпред США при ООН высказалась о миротворцах в Донбассе
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМарис ПейнВ миреВалентина МатвиенкоДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаНАТОМИД Австралии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала