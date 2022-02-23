https://ria.ru/20220223/mirotvortsy-1774592678.html

Глава МИД Австралии резко высказалась о заявлении Матвиенко о миротворцах

Глава МИД Австралии резко высказалась о заявлении Матвиенко о миротворцах - РИА Новости, 23.02.2022

Глава МИД Австралии резко высказалась о заявлении Матвиенко о миротворцах

Глава МИД Австралии Марис Пейн оскорбительно высказалась в отношении заявления спикера Совфеда по миротворческому характеру использования за рубежом сил ВС РФ,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T22:22

2022-02-23T22:22

2022-02-23T22:22

обострение ситуации в днр и лнр

марис пейн

в мире

валентина матвиенко

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

нато

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ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Глава МИД Австралии Марис Пейн оскорбительно высказалась в отношении заявления спикера Совфеда по миротворческому характеру использования за рубежом сил ВС РФ, а также в адрес российских военных.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что парламентарии, дав согласие президенту на использование российских ВС за пределами территории России, исходят из того, что это будут миротворческие силы. По ее словам, они призваны сохранить мир и стабильность на земле Донецкой и Луганской народных республик."Австралия рассматривает российское оправдание, что это (признание независимости ДНР и ЛНР) законное вмешательство, как чистую пропаганду и пик дезинформации. Тот факт, что она (Россия) называет это вводом миротворческих сил, является, на наш взгляд, абсолютно непристойным извращением принципа поддержания мира и той роли, которую играли поколения миротворцев по всему миру", - заявила Пейн на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским.По словам Пейн, Австралия поддерживает те санкционные меры в отношении РФ, о которых уже объявили ЕС, НАТО и отдельные страны в разных регионах мира, и будет вводить собственные, чтобы, как подчеркнула Пейн, "Россия заплатила высокую цену".Как сообщил Липавский, на переговорах с главой МИД Австралии, наряду с темой двусторонних отношений, весьма детально обсуждалась ситуация вокруг Украины, еще более обострившаяся после признания Россией независимости ДНР и ЛНР."Я приветствовал тот факт, что Австралия, как и страны ЕС, также предпринимает определенные санкционные шаги (в отношении РФ), которые весьма близки тем мерам, которые принял ЕС и страны в других регионах мира", - сказал Липавский.Глава чешского МИД также сообщил о том, что он подписал в среду соглашение об оказании медицинской помощи Украине в размере 10 миллионов крон (около 465 тысяч долларов).Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/mirotvortsy-1774480404.html

https://ria.ru/20220222/mirotvortsy-1774229947.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

марис пейн, в мире, валентина матвиенко, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, нато, мид австралии