https://ria.ru/20220223/mirotvortsy-1774480404.html

Генсек ООН не станет признавать российских военных в Донбассе миротворцами

Генсек ООН не станет признавать российских военных в Донбассе миротворцами - РИА Новости, 23.02.2022

Генсек ООН не станет признавать российских военных в Донбассе миротворцами

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает российских военных, которые могут войти в Донбасс, миротворцами. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:11

2022-02-23T02:11

2022-02-23T03:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

оон

антониу гутерриш

признание днр и лнр в россии

донбасс

валентина матвиенко

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_161c76a5b17ea15ddb75f29a281afc23.jpg

ООН, 23 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает российских военных, которые могут войти в Донбасс, миротворцами.Совет Федерации во вторник дал согласие президенту на использование российских Вооруженных сил за пределами территории России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что СФ исходит из того, что ВС РФ будут использованы за рубежом как миротворческие. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак пояснил, что решение о возможном введении миротворческих войск в Донбасс остается за президентом РФ Владимиром Путиным.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/genotsid-1774478195.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, оон, антониу гутерриш, признание днр и лнр в россии, донбасс, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, вооруженные силы рф