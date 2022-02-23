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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Генсек ООН не станет признавать российских военных в Донбассе миротворцами
Генсек ООН не станет признавать российских военных в Донбассе миротворцами - РИА Новости, 23.02.2022
Генсек ООН не станет признавать российских военных в Донбассе миротворцами
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает российских военных, которые могут войти в Донбасс, миротворцами. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:11
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обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
антониу гутерриш
признание днр и лнр в россии
донбасс
валентина матвиенко
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает российских военных, которые могут войти в Донбасс, миротворцами.Совет Федерации во вторник дал согласие президенту на использование российских Вооруженных сил за пределами территории России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что СФ исходит из того, что ВС РФ будут использованы за рубежом как миротворческие. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак пояснил, что решение о возможном введении миротворческих войск в Донбасс остается за президентом РФ Владимиром Путиным.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, оон, антониу гутерриш, признание днр и лнр в россии, донбасс, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, вооруженные силы рф
02:11 23.02.2022 (обновлено: 03:25 23.02.2022)
 
Генсек ООН не станет признавать российских военных в Донбассе миротворцами

Генсек ООН заявил, что не станет признавать российских военных в Донбассе миротворцами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Архивное фото
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает российских военных, которые могут войти в Донбасс, миротворцами.

"Меня также беспокоит искажение концепции поддержания мира. Я горжусь достижениями ООН по поддержанию мира, в которых так много "голубых касок" пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить мирных жителей. Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они вовсе не миротворцы", — сказал Гутерриш журналистам.

Совет Федерации во вторник дал согласие президенту на использование российских Вооруженных сил за пределами территории России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что СФ исходит из того, что ВС РФ будут использованы за рубежом как миротворческие. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак пояснил, что решение о возможном введении миротворческих войск в Донбасс остается за президентом РФ Владимиром Путиным.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
01:44
Генсек ООН не захотел называть происходящее в Донбассе геноцидом
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреООНАнтониу ГутерришПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбассВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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