02:11 23.02.2022 (обновлено: 03:25 23.02.2022)
Генсек ООН не станет признавать российских военных в Донбассе миротворцами
Генсек ООН заявил, что не станет признавать российских военных в Донбассе миротворцами
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Архивное фото
ООН, 23 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает российских военных, которые могут войти в Донбасс, миротворцами.
"Меня также беспокоит искажение концепции поддержания мира. Я горжусь достижениями ООН по поддержанию мира, в которых так много "голубых касок" пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить мирных жителей. Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они вовсе не миротворцы", — сказал Гутерриш журналистам.
Совет Федерации во вторник дал согласие президенту на использование российских Вооруженных сил за пределами территории России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что СФ исходит из того, что ВС РФ будут использованы за рубежом как миротворческие. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак пояснил, что решение о возможном введении миротворческих войск в Донбасс остается за президентом РФ Владимиром Путиным.
Опубликовано: Никита Стома