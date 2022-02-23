https://ria.ru/20220223/minoborony-1774570417.html

Минобороны ответило на слова британского военного министра о Крымской войне

Минобороны ответило на слова британского военного министра о Крымской войне - РИА Новости, 23.02.2022

Минобороны ответило на слова британского военного министра о Крымской войне

Слова главы британского Минобороны Бена Уоллеса о событиях Крымской войны не более чем мифология, считает официальный представитель Министерства обороны России... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:58

2022-02-23T18:58

2022-02-23T21:25

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

великобритания

в мире

бен уоллес

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Слова главы британского Минобороны Бена Уоллеса о событиях Крымской войны не более чем мифология, считает официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.Ранее Уоллес заявил, что Британия может в любой момент "дать пинка" России, как шотландский гвардейский полк императору Николаю I во время Крымской войны.Конашенков напомнил британским военнослужащим, что шотландский полк "понес очень кровопролитные потери" и "побед никаких не снискал"."Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии", — сказал представитель ведомства.По его словам, куда ярче в историю Балаклавского сражения вошли другие события: русские артиллеристы всего за 20 минут уничтожили целую аристократическую английскую бригаду легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана."Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо", — подчеркнул Конашенков.Представитель Минобороны отметил, что не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, "уже демонстрировала свои чудные познания географии России". Поэтому публичное углубление в историю России Уоллеса уже неудивительно, добавил он."Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", — заключил Конашенков.

https://ria.ru/20220223/velikobritaniya-1774521039.html

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Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, в мире, бен уоллес