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Минобороны ответило на слова британского военного министра о Крымской войне
Минобороны ответило на слова британского военного министра о Крымской войне - РИА Новости, 23.02.2022
Минобороны ответило на слова британского военного министра о Крымской войне
Слова главы британского Минобороны Бена Уоллеса о событиях Крымской войны не более чем мифология, считает официальный представитель Министерства обороны России... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:58
2022-02-23T21:25
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
великобритания
в мире
бен уоллес
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Слова главы британского Минобороны Бена Уоллеса о событиях Крымской войны не более чем мифология, считает официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.Ранее Уоллес заявил, что Британия может в любой момент "дать пинка" России, как шотландский гвардейский полк императору Николаю I во время Крымской войны.Конашенков напомнил британским военнослужащим, что шотландский полк "понес очень кровопролитные потери" и "побед никаких не снискал"."Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии", — сказал представитель ведомства.По его словам, куда ярче в историю Балаклавского сражения вошли другие события: русские артиллеристы всего за 20 минут уничтожили целую аристократическую английскую бригаду легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана."Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо", — подчеркнул Конашенков.Представитель Минобороны отметил, что не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, "уже демонстрировала свои чудные познания географии России". Поэтому публичное углубление в историю России Уоллеса уже неудивительно, добавил он."Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", — заключил Конашенков.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, в мире, бен уоллес
18:58 23.02.2022 (обновлено: 21:25 23.02.2022)
 
Минобороны ответило на слова британского военного министра о Крымской войне

В Минобороны ответили на слова британского военного министра Уоллеса о Крымской войне

© REUTERS / Maxim ShemetovМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Слова главы британского Минобороны Бена Уоллеса о событиях Крымской войны не более чем мифология, считает официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Ранее Уоллес заявил, что Британия может в любой момент "дать пинка" России, как шотландский гвардейский полк императору Николаю I во время Крымской войны.
Конашенков напомнил британским военнослужащим, что шотландский полк "понес очень кровопролитные потери" и "побед никаких не снискал".
"Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии", — сказал представитель ведомства.
По его словам, куда ярче в историю Балаклавского сражения вошли другие события: русские артиллеристы всего за 20 минут уничтожили целую аристократическую английскую бригаду легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана.
"Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо", — подчеркнул Конашенков.
Представитель Минобороны отметил, что не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, "уже демонстрировала свои чудные познания географии России". Поэтому публичное углубление в историю России Уоллеса уже неудивительно, добавил он.
"Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", — заключил Конашенков.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 12:39
В Британии назвали якобы "вторжение" России на Украину весьма вероятным
Опубликовано: Наталья Макарова
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВеликобританияВ миреБен Уоллес
 
 
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