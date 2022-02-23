https://ria.ru/20220223/minoborony-1774570417.html
Минобороны ответило на слова британского военного министра о Крымской войне
Минобороны ответило на слова британского военного министра о Крымской войне - РИА Новости, 23.02.2022
Минобороны ответило на слова британского военного министра о Крымской войне
Слова главы британского Минобороны Бена Уоллеса о событиях Крымской войны не более чем мифология, считает официальный представитель Министерства обороны России... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:58
2022-02-23T18:58
2022-02-23T21:25
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
великобритания
в мире
бен уоллес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772357563_0:43:3114:1795_1920x0_80_0_0_8d5ac9d495149a6fa4fdfadc7697e526.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Слова главы британского Минобороны Бена Уоллеса о событиях Крымской войны не более чем мифология, считает официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.Ранее Уоллес заявил, что Британия может в любой момент "дать пинка" России, как шотландский гвардейский полк императору Николаю I во время Крымской войны.Конашенков напомнил британским военнослужащим, что шотландский полк "понес очень кровопролитные потери" и "побед никаких не снискал"."Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии", — сказал представитель ведомства.По его словам, куда ярче в историю Балаклавского сражения вошли другие события: русские артиллеристы всего за 20 минут уничтожили целую аристократическую английскую бригаду легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана."Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо", — подчеркнул Конашенков.Представитель Минобороны отметил, что не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, "уже демонстрировала свои чудные познания географии России". Поэтому публичное углубление в историю России Уоллеса уже неудивительно, добавил он."Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", — заключил Конашенков.
https://ria.ru/20220223/velikobritaniya-1774521039.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772357563_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_645d4e8127b17535ed30b6af2b54a301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, в мире, бен уоллес
18:58 23.02.2022 (обновлено: 21:25 23.02.2022)
Минобороны ответило на слова британского военного министра о Крымской войне
В Минобороны ответили на слова британского военного министра Уоллеса о Крымской войне
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Слова главы британского Минобороны Бена Уоллеса о событиях Крымской войны не более чем мифология, считает официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Ранее Уоллес
заявил, что Британия может в любой момент "дать пинка" России
, как шотландский гвардейский полк императору Николаю I во время Крымской войны.
Конашенков напомнил британским военнослужащим, что шотландский полк "понес очень кровопролитные потери" и "побед никаких не снискал".
"Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии", — сказал представитель ведомства.
По его словам, куда ярче в историю Балаклавского сражения вошли другие события: русские артиллеристы всего за 20 минут уничтожили целую аристократическую английскую бригаду легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана.
"Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо", — подчеркнул Конашенков.
Представитель Минобороны отметил, что не так давно глава британского МИД, находясь в Москве
, "уже демонстрировала свои чудные познания географии России". Поэтому публичное углубление в историю России Уоллеса уже неудивительно, добавил он.
"Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", — заключил Конашенков.