https://ria.ru/20220223/mariupol-1774588933.html

Киев усилит охрану Мариуполя

Киев усилит охрану Мариуполя - РИА Новости, 23.02.2022

Киев усилит охрану Мариуполя

Власти Украины решили усилить охрану Мариуполя в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба офиса Зеленского. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T21:41

2022-02-23T21:41

2022-02-23T21:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская область

донецкая область

верховная рада украины

мариуполь

украина

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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Власти Украины решили усилить охрану Мариуполя в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба офиса Зеленского.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО принял решение о вводе чрезвычайного положения по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, решение должна утвердить Верховная рада."Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко провел селекторное совещание с главами областных государственных администраций и мэрами по введению чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где идет Операция объединенных сил… Кроме того, участники совещания подробно обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена", - говорится в сообщении на сайте офиса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/evakuatsiya-1774477660.html

луганская область

донецкая область

мариуполь

украина

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Наталья Макарова

в мире, луганская область, донецкая область, верховная рада украины, мариуполь, украина