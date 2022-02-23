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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/mariupol-1774588933.html
Киев усилит охрану Мариуполя
Киев усилит охрану Мариуполя - РИА Новости, 23.02.2022
Киев усилит охрану Мариуполя
Власти Украины решили усилить охрану Мариуполя в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба офиса Зеленского. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T21:41
2022-02-23T21:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская область
донецкая область
верховная рада украины
мариуполь
украина
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Власти Украины решили усилить охрану Мариуполя в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба офиса Зеленского.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО принял решение о вводе чрезвычайного положения по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, решение должна утвердить Верховная рада."Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко провел селекторное совещание с главами областных государственных администраций и мэрами по введению чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где идет Операция объединенных сил… Кроме того, участники совещания подробно обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена", - говорится в сообщении на сайте офиса.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская область
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в мире, луганская область, донецкая область, верховная рада украины, мариуполь, украина
21:41 23.02.2022
 
Киев усилит охрану Мариуполя

Офис Зеленского: охрана Мариуполя в Донецкой области будет усилена

© Фото : Национальная полиция УкраиныУкраинский силовик в Киеве
Украинский силовик в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : Национальная полиция Украины
Украинский силовик в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Власти Украины решили усилить охрану Мариуполя в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба офиса Зеленского.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО принял решение о вводе чрезвычайного положения по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, решение должна утвердить Верховная рада.
"Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко провел селекторное совещание с главами областных государственных администраций и мэрами по введению чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где идет Операция объединенных сил… Кроме того, участники совещания подробно обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 01:34
Украина пока не планирует эвакуацию Мариуполя или Харькова, заявил Кулеба
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская областьДонецкая областьВерховная Рада УкраиныМариупольУкраина
 
 
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